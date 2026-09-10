Sáng 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã giới thiệu các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/9.

9 luật gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thông tin về luật mới. Ảnh: Như Ý

Trung tướng Lê Văn Hướng nêu rõ việc ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương "tinh, gọn, mạnh", đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam về chức vụ cán bộ của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã...

Cụ thể, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan QĐND Việt Nam.

Luật điều chỉnh nhóm chức vụ của cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh được chuyển từ nhóm chức danh Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn sang cùng nhóm với Tư lệnh, Chính ủy Binh chủng và Vùng Hải quân.

Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh được chuyển từ nhóm Phó sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn sang cùng nhóm với Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Binh chủng và Vùng Hải quân.

Tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tính theo hạn tuổi của sĩ quan dự bị ở từng cấp bậc quân hàm. Cụ thể, cấp úy là 53 tuổi, thiếu tá 55 tuổi, trung tá 57 tuổi, thượng tá 59 tuổi, đại tá 61 tuổi và cấp tướng 63 tuổi.

Một nội dung khác, Trung tướng Lê Văn Hướng nêu rõ luật cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự trong đó quy định về xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm gian dối trong khám sức khỏe quân sự.

Theo quy định mới, trốn tránh nghĩa vụ quân sự gồm không chấp hành quyết định gọi đăng ký; sơ tuyển sức khỏe; khám sức khỏe; nhập ngũ; tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên hoặc sẵn sàng chiến đấu.

Như vậy, công dân không đến đăng ký, sơ tuyển, khám sức khỏe hoặc không nhập ngũ khi được gọi đều bị coi là trốn nghĩa vụ quân sự. Người thuộc diện dự bị không chấp hành lệnh tập trung để huấn luyện, diễn tập hoặc kiểm tra khả năng huy động khi cần thiết cũng bị xử lý theo quy định này.

Luật cũng bổ sung các quy định về giải ngạch dự bị; tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ; bàn giao hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe.