Bộ Quốc phòng trả lời thắc mắc của công dân về tạm hoãn gọi nhập ngũ khi đang học đại học liên thông chính quy sau khi đã tốt nghiệp trung cấp.

Bộ Quốc phòng vừa trả lời các kiến nghị của công dân về trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Cụ thể, công dân hiện 23 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 ngành Y khoa (chương trình đào tạo liên thông, hình thức chính quy, tập trung tại trường) của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Trước đây, trong thời gian học trình độ trung cấp tại Trường CĐ Y tế Đồng Nai, công dân đã được địa phương giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng do gặp tai nạn giao thông nên không thể nhập ngũ, đồng thời trúng tuyển và theo học chương trình đại học nói trên.

Khi công dân nộp giấy xác nhận đang học của nhà trường để xin tạm hoãn gọi nhập ngũ, địa phương không chấp thuận với lý do chương trình đào tạo liên thông.

Công dân hỏi rằng đã từng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian học trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp tiếp tục trúng tuyển vào chương trình đại học liên thông, hình thức chính quy thì có tiếp tục thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không.

Ảnh: Thạch Thảo

Với nội dung trên cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nêu rõ: việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, công dân được tạm hoãn nhập ngũ khi đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục, không gián đoạn.

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Một công dân khác cho biết vào năm thứ nhất đại học, công dân đã nộp giấy xác nhận đang học cho cơ quan quân sự địa phương, trên giấy ghi thời gian dự kiến hoàn thành chương trình học là năm 2026. Ở các năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục cấp giấy xác nhận với thời gian dự kiến hoàn thành là năm 2027 và công dân đều đặn nộp hằng năm mà cơ quan quân sự không phản hồi gì.

Công dân cho biết hiện tại vẫn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp. Gần đây, cơ quan quân sự địa phương thông báo chỉ công nhận giấy xác nhận đầu tiên (đến năm 2026) và cho rằng các giấy sau do nhà trường tự nâng thời hạn nên không chấp nhận, vẫn yêu cầu công dân đi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Công dân hỏi rằng: Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được xác định theo giấy xác nhận đầu tiên hay căn cứ vào thời gian đào tạo chính thức và tình trạng học tập thực tế hiện tại do nhà trường xác nhận?

Về nội dung trên, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự.

Các trường hợp không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, gồm: theo học các loại hình đào tạo ngoài quy định; đang học nhưng bị buộc thôi học; tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; hết thời hạn học tập tại trường của một khóa học; chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường.

Thời gian công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khóa học và chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo liên tục không gián đoạn. Nếu thời gian kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn sẽ không được tạm hoãn.

Trường hợp do nhà trường xác định khóa học kéo dài, để được xem xét tạm hoãn, công dân cần làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học của nhà trường gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) nơi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự để báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét, giải quyết.