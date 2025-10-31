Bản ghi nhớ được xây dựng nhằm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Chánh Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) cho biết, bản ghi nhớ được ký kết nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam trong 5 lĩnh vực.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Mỹ Marc Knapper ký kết bản ghi nhớ.

Hai nước hợp tác khắc phục hậu quả ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam; cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam. Hai nước cũng sẽ hợp tác xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa; duy trì hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Việt Nam và Mỹ sẽ hợp tác trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

Với 5 phạm vi hợp tác được xác định, nội dung triển khai tập trung vào các hoạt động chia sẻ thông tin, tài liệu và kỷ vật; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông và thực hiện các dự án, chương trình.

Phát biểu tại ký kết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, lễ ký bản ghi nhớ là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Các cơ quan chức năng của Việt Nam và Mỹ đã phối hợp rất chặt chẽ để triển khai hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu.

Hai bên xử lý thành công các khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và đang triển khai tại sân bay Biên Hòa; hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho hơn 30.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật tại 6 tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin; tìm kiếm và trao trả hơn 990 bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Các tổ chức, cá nhân phía Mỹ đã cung cấp khoảng 800.000 trang tài liệu, kỷ vật liên quan tới quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, những kết quả hợp tác đó đã thể hiện quyết tâm chính trị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các cơ quan đơn vị chức năng của Việt Nam và tinh thần hợp tác rất thiện chí, hiệu quả của phía Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng bản ghi nhớ sẽ là cơ sở để Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhằm sớm hoàn thành công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần tiếp tục củng cố niềm tin vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper khẳng định, Mỹ ghi nhận, trân trọng và cảm ơn những đóng góp của Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) nói riêng.

Theo Đại sứ, việc ký bản ghi nhớ tái khẳng định tinh thần hợp tác mạnh mẽ giữa Mỹ và Việt Nam. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh chính là nền tảng vững chắc để hai nước phát triển quan hệ trong các lĩnh vực khác, nâng tầm quan hệ song phương lên tầm cao mới.