Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết cách đây tròn 80 năm, khi Việt Nam vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Việt - Mỹ thân hữu hội với mong muốn chân thành: "Đưa hai dân tộc từng đứng cùng nhau trong hàng ngũ Đồng Minh tiếp tục hợp tác vì hòa bình và tiến bộ".

Đầu những năm 1990, Hội Việt - Mỹ được tổ chức lại trên nền tảng của Việt - Mỹ thân hữu hội và Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Mỹ, trở thành thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu. Ảnh: Minh Nhật

Cùng với hàng trăm đối tác Mỹ trên kênh nhân dân, hội đã kết nối, vận động và vun đắp cho sự kiện trọng đại năm 1995 - thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Từ đó đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ đã cùng nhau tổ chức hàng nghìn hoạt động giao lưu nhân dân: đón các đoàn nghị sĩ, cựu chiến binh, học giả, doanh nghiệp và thanh niên Mỹ đến Việt Nam; phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, giáo dục, nhân đạo, hợp tác khoa học, và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ông Phan Anh Sơn chia sẻ rằng những hoạt động ấy, dù nhỏ hay lớn, đều mang ý nghĩa sâu sắc: xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, gắn kết nhân tâm và làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc trở thành nền tảng bền vững của quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Ông nhắc lại khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ hai nước: “30 năm qua, chúng ta đã cùng chung tay tạo nên một hình mẫu trong quan hệ quốc tế”.

Đó là thông điệp mạnh mẽ có thể chia sẻ với thế giới rằng "sự chân thành, lòng bao dung và khát vọng hòa bình" có thể biến đối đầu thành hợp tác, biến đau thương thành niềm tin, biến cựu thù thành Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn chúc mừng Hội Việt - Mỹ. Ảnh: Minh Nhật

Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ nhấn mạnh kỷ niệm thành lập hội năm nay cũng đồng thời kỷ niệm 80 năm Việt Nam độc lập và 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, niềm vui do vậy được nhân lên gấp bội.

Nhìn lại 8 thập kỷ, quan hệ Việt - Mỹ đã vượt qua không ít những thăng trầm của lịch sử và phát triển vượt bậc, từ cựu thù đến bình thường hóa và nay là Đối tác Chiến lược toàn diện - mức đối tác cao nhất của Việt Nam với bên ngoài.

Nhiều cơ hội đang được mở ra với hai nước, như mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh..., đồng thời làm sâu sắc thêm các lĩnh vực hợp tác hiện nay như kinh tế, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh, hay hợp tác ở tầm khu vực và toàn cầu. Song, ông cũng nhìn nhận đang có những vấn đề mới nổi lên, đòi hỏi hai bên đối thoại và giải quyết trên tinh thần hợp tác, hiểu biết và cùng có lợi.

Đại sứ khẳng định Hội Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phấn đấu và làm tốt hơn nữa công tác của mình, đóng góp hiệu quả vào đối ngoại nhân dân và quan hệ hai nước.

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu. Ảnh: Minh Nhật

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt "Kết nối giai điệu Việt - Mỹ" với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi của hai nước.

Đây là lần hiếm hoi khán giả Việt Nam được đón Dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng quốc tế Austin Chance.

Các tác phẩm kinh điển "Danube Blue" (Valse Đa-nuýp xanh) của Johann Strauss II; "Titanic Suite" (Tổ khúc Titanic); "In a Persian Market" (Phiên chợ Ba Tư); "Rhapsody in Blue" (Rhapsody xanh) của George Gershwin; "Fanfare for the Common Man" (Khúc nhạc hiệu cho nhân dân) của Aaron Copland… được trình diễn ấn tượng.

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Dương Đức Hải, nghệ sĩ kèn Clarinet Trần Khánh Quang.