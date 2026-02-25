Theo Bộ Nội vụ, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp đã được kiện toàn đồng bộ, bảo đảm vận hành nề nếp, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, công tác rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được triển khai nghiêm túc, khẩn trương.

Tính đến ngày 13/2/2026, các địa phương đã rà soát, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp để kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Nhiều địa phương triển khai điều động, tiếp nhận, biệt phái cán bộ, công chức về cấp xã với quy mô lớn, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở cơ sở như Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai…

Đến nay, 3.193 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại 33/34 địa phương và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp tại Hà Nội đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Các trung tâm từng bước chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó khẳng định rõ vai trò của chính quyền cơ sở trong phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 13/2/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; trong đó 23 địa phương đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn đơn vị này.

Song song đó, 25/34 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã; 21 địa phương bố trí cán bộ khuyến nông cấp xã; 14 tỉnh, thành ban hành quy chế phối hợp công tác khuyến nông.

Việc củng cố hệ thống khuyến nông được xác định là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm tính thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Trong tháng 2, các địa phương tập trung cao độ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức bầu cử đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đây là lần đầu tiên bầu cử được tổ chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi yêu cầu cao về tính đồng bộ, chính xác và đúng pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế phân cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số

Thời gian tới, các bộ, ngành tiếp tục triển khai nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực, kịp thời sửa đổi, bổ sung, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm tài chính – ngân sách; đất đai, quy hoạch; cải cách hành chính, chuyển đổi số; khoa học – công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách; giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh đến việc chú trọng hiện đại hóa hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã và sắp xếp lại đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, phấn đấu hoàn thành trước tháng 3/2026; đồng thời bảo đảm hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông suốt; đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu giữa Trung ương và địa phương, khắc phục lỗi các hệ thống chuyên ngành, hoàn tất kết nối, chia sẻ dữ liệu với các thủ tục đã phân cấp.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về lao động, việc làm phù hợp Luật Tổ chức chính quyền địa phương; rà soát tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo Nghị định 334/2025, bảo đảm thống nhất quy định của Đảng và kịp thời xử lý vướng mắc.















