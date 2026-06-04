Thực hiện nghị quyết, kết luận, kế hoạch, quy định của trên về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo giải thể, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại hàng nghìn tổ chức quân sự địa phương.

Sau gần một năm thực hiện nhiệm vụ, các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về chủ trương, quyết sách lớn, quan trọng của Đảng; cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt tư tưởng, chấp hành nghiêm sự phân công điều động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả, những bất cập, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng trong thời gian tới.

Đặc biệt, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế phối hợp; ban hành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Nam dân quân tự vệ. Ảnh: Hoàng Hà

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần có cơ chế bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất trang thiết bị và chế độ, chính sách phù hợp với tổ chức quân sự địa phương sau sắp xếp.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp tỉnh, trung đoàn; các phân đội bộ binh, binh chủng; Ban CHQS cấp xã phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay...

Lựa chọn cán bộ để điều động đáp ứng tổ chức biên chế Ban CHQS cấp xã

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cấp; kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tướng cũng lưu ý tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về quân sự, quốc phòng; nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; các nghị quyết, quy định của Quân ủy Trung ương; thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng cho phù hợp tổ chức quân sự địa phương gắn với chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tổ chức biên chế cơ quan và các đơn vị trực thuộc của Bộ CHQS cấp tỉnh, thành phố theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, linh hoạt, hiệu quả; cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu từng bước nghiên cứu điều chỉnh quân số biên chế cho Ban CHQS cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị rà soát, lựa chọn cán bộ để điều động đáp ứng tổ chức biên chế Ban CHQS cấp xã; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, nhân viên.

Ngoài ra, ông chỉ đạo cần nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung điều lệ công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh tác chiến; ban hành hệ thống tài liệu công tác tham mưu huấn luyện đối với Ban CHQS cấp xã, các chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xử lý kỷ luật... phù hợp với tổ chức quân sự địa phương hiện nay.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, đất quốc phòng không để bị xuống cấp, lấn chiếm...