Bộ sách gồm 2 cuốn: Các đội tuyển bóng đá trên thế giới và Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới. Đây được xem là món quà độc đáo, đưa các độc giả nhí bước vào thế giới sôi động của môn thể thao vua.

Không chỉ người lớn, trẻ em ngày nay cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho bóng đá. Dù chưa hiểu hết chiến thuật, các bạn nhỏ vẫn dễ dàng thuộc tên siêu sao, mê mẩn màu áo đấu và hào hứng cổ vũ cùng gia đình.

Thay vì những con chữ khô khan, bộ sách mới của Tân Việt Books được thiết kế như một hành trình khám phá đầy màu sắc, kết hợp giữa kiến thức thể thao, tranh minh họa sinh động và hoạt động sticker tương tác. Đây là không gian "vừa học vừa chơi", giúp trẻ ghi nhớ thông tin một cách tự nhiên nhất.

Cuốn sách Các đội tuyển bóng đá trên thế giới đưa độc giả nhí khám phá 80 đội tuyển quốc gia hàng đầu theo bảng xếp hạng FIFA. Qua những hình ảnh trực quan, trẻ sẽ được tìm hiểu về: Lịch sử các kỳ World Cup và sự thay đổi của trái bóng thi đấu qua từng thời kỳ. Các kỷ lục đáng nhớ: Đội tuyển vô địch nhiều nhất, trận thắng đậm nhất lịch sử... Không khí lễ hội rực rỡ thông qua quốc kỳ, logo và màu áo truyền thống của các quốc gia.

Cuốn sách Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới là cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng với 80 ngôi sao sân cỏ lừng danh. Từ những huyền thoại bất tử như Pelé, Franz Beckenbauer, David Beckham cho đến những biểu tượng đương đại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé...

Không dừng lại ở thông tin tiểu sử, sách còn hé lộ những câu chuyện thú vị sau ánh hào quang: Bí mật về biệt danh và kỹ năng đặc trưng của từng siêu sao. Lý do Messi được gọi là "ảo thuật gia", hành trình trở thành biểu tượng toàn cầu của Ronaldo hay khát vọng thống trị thế hệ mới của Mbappé.

Điểm nhấn thu hút nhất của bộ sách chính là 4 trang sticker đi kèm mỗi cuốn. Trẻ có thể tự do bóc dán hình áo đấu, cầu thủ, quốc kỳ để hoàn thiện các trang nội dung còn thiếu. Hoạt động này không chỉ mang tính giải trí cao mà còn kích thích khả năng quan sát, tư duy sáng tạo và rèn luyện trí nhớ cho trẻ.

Trong bối cảnh bầu không khí World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đang nóng lên từng ngày, bộ sách dán hình tương tác này sẽ là cầu nối tuyệt vời, giúp các bạn nhỏ không chỉ tiếp thu kiến thức bổ ích mà còn cảm nhận trọn vẹn niềm vui và tinh thần thể thao kết nối toàn cầu.