Chuẩn bị bước vào tuổi mãn kinh, bà T.T. Ph. (49 tuổi, Hà Nội) sợ bị loãng xương nên đã đặt mua 3 loại viên uống bổ sung canxi khác nhau sử dụng mỗi ngày. Bà duy trì việc uống thuốc trong 8 tháng mà không hề tham vấn bác sĩ.

Gần đây, bà H. liên tục bị đi tiểu buốt, tiểu rắt, đến viện khám, bà không ngờ thận có sỏi. Các bác sĩ chỉ định bà phải dừng ngay việc uống canxi.

Trường hợp như bà Ph., không hiếm gặp. Trong quá trình tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bà gặp rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc bổ sung canxi. Nhiều người vì lo sợ loãng xương nên tự ý mua nhiều loại canxi uống cùng lúc. Ngược lại, không ít người lại cắt hoàn toàn canxi vì sợ bị sỏi thận. Thực tế, cả hai cách làm này đều chưa đúng.

2 sai lầm phổ biến khi bổ sung canxi

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Liên nhấn mạnh, điều đáng lưu ý không phải là có uống canxi hay không, mà là phải uống đúng đối tượng, đúng liều và đúng cách. Việc bổ sung canxi sai phương pháp có thể dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho sức khỏe.

Sai lầm phổ biến nhất là tự ý uống canxi liều cao trong thời gian dài. Khi tổng lượng canxi từ thực phẩm và viên uống vượt quá nhu cầu của cơ thể, lượng canxi dư thừa sẽ làm tăng bài tiết qua nước tiểu. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, đặc biệt ở những người có tiền sử bệnh sỏi hoặc có thói quen uống ít nước.

Nhiều người lạm dụng thực phẩm chức năng trong đó bổ sung canxi vô tội vạ. Ảnh: N.Huyền

Một sai lầm khác cũng rất thường gặp là uống canxi nhưng lại lười uống nước. Nước đóng vai trò hòa tan, làm loãng nước tiểu và giảm nguy cơ kết tinh các tinh thể tạo sỏi. Nếu bổ sung canxi nhưng cơ thể lại luôn trong tình trạng thiếu nước, nguy cơ hình thành sỏi thận sẽ tăng lên đáng kể.

Chia sẻ thêm, BSCKII Trần Thị Hồng Gấm, Trưởng Khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội cho biết, canxi là khoáng chất chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ thể. Trong đó, khoảng 99% canxi tập trung ở xương và răng để tạo nên bộ khung nâng đỡ vững chắc. Chỉ 1% còn lại nằm trong máu và các mô mềm nhưng lại đảm nhiệm những chức năng vô cùng sống còn như dẫn truyền tín hiệu thần kinh, co cơ (bao gồm cả cơ tim), đông máu và điều hòa nhịp tim.

“Điều nhiều người chưa biết là cơ thể luôn ưu tiên giữ ổn định nồng độ canxi trong máu. Khi khẩu phần ăn hằng ngày thiếu hụt canxi, cơ thể sẽ tự động rút canxi từ xương ra để bù đắp”, bác sĩ Gấm nói.

Ưu tiên canxi từ thực phẩm

Do đó, người dân nên ưu tiên canxi từ thực phẩm. Nguồn canxi tốt nhất luôn đến từ bữa ăn hằng ngày bao gồm sữa và các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua, đậu phụ, các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, cải bó xôi, và các loại hạt. Cơ thể hấp thu và điều hòa canxi từ thực phẩm một cách tự nhiên, an toàn hơn nhiều so với viên uống.

BSCKII Trần Thị Hồng Gấm kiểm tra tình trạng cổ, vai, gáy cho người bệnh. Ảnh: N.Huyền

“Người dân chỉ bổ sung viên canxi khi cần thiết và tốt nhất là theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua nhiều loại uống chồng chéo. Người dân nên chia nhỏ liều và uống trong hoặc ngay sau bữa ăn giúp tăng hấp thu và giảm nguy cơ lắng đọng ở thận”, bác sĩ Gấm nhấn mạnh.

Bổ sung thêm, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Liên nhấn mạnh, việc chỉ chăm chăm uống viên canxi mà bỏ qua vitamin D và chế độ vận động cũng khiến hiệu quả bị hạn chế. Canxi không thể phát huy tác dụng tối ưu nếu thiếu vitamin D, bởi đây là yếu tố giúp tăng hấp thu canxi tại ruột và tham gia vào quá trình khoáng hóa xương.