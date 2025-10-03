Chính phủ yêu cầu Luật Thuế thu nhập cá nhân phải quy định rõ thu nhập từ giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.

Liên quan đến vấn đề trên, tại họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết, vàng có nhiều loại như vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ... Các giao dịch vàng này đều có các sắc thuế liên quan.

Chẳng hạn, thuế nhập khẩu với vàng miếng là 0%. Với vàng trang sức mỹ nghệ, Cục đã báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ và sẽ ban hành trong thời gian tới. Theo đó, thuế xuất khẩu với vàng trang sức mỹ nghệ là 0%.

Bộ Tài chính muốn đánh thuế giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

Về giao dịch vàng nói chung, theo ông Huy, hiện đã áp dụng thuế giá trị gia tăng và hình thức thu thuế trực tiếp. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thu nhập (nếu có) của doanh nghiệp thì sẽ thu theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với thuế thu nhập cá nhân, ông Huy thông tin dự thảo luật sửa đổi đang được trình Quốc hội với nhiều nội dung, trong đó có thu thuế với thu nhập cá nhân kinh doanh. Nhưng theo Nghị định 24 và Nghị định 232 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng), cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng nên không thể đánh thuế thu nhập cá nhân.

“Trong Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã báo cáo, có thể xem xét đây là một khoản thu nhập khác nếu có. Sau khi trao đổi với Ngân hàng Nhà nước, Bộ đã trình Chính phủ và đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng; không áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ. Lý do, vàng miếng sẽ ảnh hưởng đến thị trường vàng. Mức thuế suất đề xuất ban đầu là 0,1% trên giá chuyển nhượng”, ông Huy thông tin.

Về thời điểm áp dụng, thuế suất điều chỉnh ra sao, ông Huy cho hay dự thảo luật đang trình Quốc hội là giao Chính phủ quy định.

Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, các chuyên gia cho rằng việc đánh thuế giao dịch vàng là phù hợp với xu hướng của thị trường. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng thuế đối với sản phẩm này.

Đánh thuế thu nhập từ hoạt động mua bán vàng vừa hạn chế đầu tư, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách; đồng thời sẽ khiến hành vi đầu tư thay đổi, nhà đầu tư sẽ chuyển sang kênh đầu tư khác. Khi đó, đồng tiền sẽ luân chuyển vào sản xuất - kinh doanh, thay vì găm giữ vàng. Lượng người mua giảm, giá vàng cũng sẽ hạ.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý cần nghiên cứu kỹ, nhất là vàng nhẫn hiện cũng được xếp vào vàng trang sức, vậy có bị đánh thuế không? Người dân mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế không? Hay đánh thuế giao dịch vàng cần phân biệt giữa tích trữ và đầu cơ.

Một số chuyên gia đề xuất nên đánh thuế 20% trên lợi nhuận thay vì trên giá trị giao dịch. Trong khi đó, ý kiến khác thiên về phương án thu theo giá trị giao dịch, với mức từ 0,5-1,5%