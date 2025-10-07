Bộ Tài chính vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó tập trung vào nghĩa vụ tài chính về đất đai và thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản.

Theo dự thảo, cơ quan thuế phải ban hành và gửi thông báo nộp thuế cho người nộp thuế kể từ ngày nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và văn bản hợp pháp, đầy đủ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Chậm nhất 7 ngày làm việc đối với tiền sử dụng đất và khoản phải nộp bổ sung của tổ chức, cá nhân là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 ngày làm việc đối với tiền sử dụng đất, khoản bổ sung của hộ gia đình, cá nhân trong nước; 5 ngày làm việc đối với tiền thuê đất và khoản bổ sung; 3 ngày làm việc đối với thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản và lệ phí trước bạ nhà, đất.

Trường hợp có văn bản xác định các khoản được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, cơ quan thuế phải ra thông báo chậm nhất 7 ngày sau khi nhận được văn bản. UBND cấp xã hoặc cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản xác định khoản được trừ cho cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định chậm nhất vào ngày 30/4 hằng năm, cơ quan thuế phải ban hành thông báo nộp tiền thuê đất với trường hợp trả tiền hàng năm.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu về đất. Việc sửa đổi này nhằm đảm bảo tính thống nhất với Luật Đất đai 2024 và văn bản sửa đổi, bổ sung khác.

Cụ thể, ngày phát sinh nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất với ngân sách nhà nước được xác định tùy trường hợp. Nếu Nhà nước thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cần quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất phát sinh vào ngày ghi trên quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, nghĩa vụ phát sinh là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.