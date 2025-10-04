Ông N.H.P ở Phú Thọ cho biết, đầu tháng 3/2025, ông làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở (trong hạn mức nhà nước giao). Thuộc diện người có công nhưng do không biết, ông đã không kê khai hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Đến cuối tháng 3, ông nhận được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giữa tháng 4, cơ quan thuế ban hành thông báo số tiền phải nộp.

Ông P. đã nộp đầy đủ tiền sử dụng đất và đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới. Ông muốn hỏi có thể đề nghị cơ quan thuế, UBND phường sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp tính lại tiền được giảm và hoàn tiền sử dụng đất được không?

Trả lời trường hợp này, Thuế tỉnh Phú Thọ dẫn một số quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công, như Nghị định 131 (Điều 106 và Điều 107), Luật Đất đai 2024 (Điều 157), Nghị định 151/2025, Nghị định 103...

Người dân băn khoăn có được hoàn tiền sử dụng đất đã nộp khi thuộc diện miễn giảm. Ảnh: T.K

Trong đó, khoản 3, khoản 5 Điều 18 Nghị định số 103 quy định: Miễn tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với hộ gia đình, người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất mà không phải làm thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất và không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất được miễn theo quy định thì khi làm thủ tục giao đất, cơ quan có chức năng có trách nhiệm thống kê, tổng hợp các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.

Khoản 4, khoản 6 Điều 19 Nghị định số 103 quy định: Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng.

Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ về đất đai do cơ quan quản lý nhà nước về đất đai chuyển sang, cơ quan thuế tính số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được giảm.

Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với việc tính tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 20 Nghị định.

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, trường hợp ông P. đã được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đã nộp tiền sử dụng đất và được cấp sổ đỏ, nay xác định thuộc diện được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì có thể liên hệ cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp xã, cơ quan quản lý đất đai, văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông) để được hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm.