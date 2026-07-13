Từ một tỉnh có thế mạnh truyền thống về khai thác than và kinh tế biển, Quảng Ninh đã thực hiện thành công quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao và logistics của khu vực phía Bắc.

Chế tạo công nghệ cao, mảnh ghép tăng trưởng của Quảng Ninh

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh ước đạt 11,11%, cao hơn 0,04% điểm phần trăm so với kịch bản đề ra tại quyết định ngày 12/5/2026 của UBND tỉnh.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,47%, thấp hơn 0,49 điểm phần trăm so với kịch bản; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11%, cao hơn 0,84 điểm phần trăm, riêng ngành công nghiệp tăng 10,83%, cao hơn 1,15 điểm phần trăm so với kịch bản; khu vực dịch vụ tăng 14,27%, cao hơn 0,02 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,85%, thấp hơn 2,86 điểm phần trăm so với kịch bản 6 tháng (7,72%).

Điều này cho thấy sự chuyển dịch phát triển kinh tế của Quảng Ninh đã có sự đổi thay đáng kể. Trước đây, kinh tế Quảng Ninh phụ thuộc nhiều vào việc khai thác khoáng sản thì nay đã có sự chuyển hướng khi đã xuất hiện những doanh nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao như điện tử, cơ khí chính xác.

Quảng Ninh nhiều năm giữ đà phát triển tăng trưởng 2 con số. Ảnh: P.C

Được đánh giá là khu vực phát triển sản xuất công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghiệp Amata City Hạ Long (Sông Khoai) trở thành mũi nhọn của kinh tế ven biển Quảng Ninh khi có tổng số vốn đầu tư FDI lên tới hơn 3 tỷ USD.

Đại diện KCN Amata City Hạ Long cho biết, khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành. Theo đại diện doanh nghiệp, dự án có lợi thế về kết nối hạ tầng khi gần các tuyến cao tốc, cảng Hải Phòng và sân bay Cát Bi, góp phần thuận lợi cho hoạt động logistics.

Bên cạnh đó, vị trí nằm giữa Quảng Ninh và Hải Phòng được đánh giá tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn lao động.

Theo đại diện KCN Amata City Hạ Long, đến nay khu công nghiệp có 25 nhà đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động.

Khu Công nghiệp Amata City Hạ Long với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD tại Quảng Ninh được coi là khu vực phát triển sản xuất công nghệ cao. Ảnh: P.C

Cũng theo đại diện KCN Amata City Hạ Long, trong 6 tháng đầu năm, KCN đã đón thêm 2 nhà đầu tư mới với tổng mức đầu tư 19 triệu USD.

Cụ thể, dự án của Công ty TNHH Industry Automobile Parts Mingfang Việt Nam có tổng diện tích 1,7 ha với tổng số vốn đầu tư là 15 triệu USD, chuyên sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ.

Còn Công ty TNHH Công nghệ Mutek Việt Nam sẽ đầu tư tổng cộng 4 triệu USD để triển khai nhà máy rộng 1ha, chuyên sản xuất máy móc và thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn điện tử.

Bên trong Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam tại KCN Amata City Hạ Long, nơi sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Ảnh: Phạm Công

Trước đó, ngày 30/6, tại hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết bổ sung mục tiêu tăng trưởng theo từng khu vực kinh tế và các chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP trên 13%.

Các dự án tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, logistics, năng lượng, công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng cảng biển, góp phần tạo thêm dư địa và động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cam kết khẩn trương cụ thể hóa các quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, dự án trọng điểm; đẩy mạnh số hóa, công khai quy hoạch, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội. Ảnh: P.C

"Tỉnh quyết tâm tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt, hiện thực hóa kỳ vọng và sự tin tưởng của Trung ương, đưa Quảng Ninh phát triển xứng tầm là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, trung tâm kinh tế biển quốc gia, trở thành thành phố Quảng Ninh theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt", ông Bùi Văn Khắng cho biết.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Với quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng ngay từ đầu năm, Quảng Ninh đang tập trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là giải pháp quan trọng để tạo động lực phát triển và mở rộng không gian tăng trưởng.

Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh đã giải ngân 10.138 tỷ đồng, đạt 96% chỉ tiêu giải ngân 6 tháng đầu năm 2026 (10.561 tỷ đồng). Trong đó, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 với 9.187 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ (31,6%), cao hơn bình quân cả nước (26%).

Nhiều công trình giao thông được đầu tư ở Quảng Ninh giúp kết nối các khu kinh tế. Trong ảnh là tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: P.C

Để đạt được các kết quả như trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư, các xã, phường, đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng giai đoạn cụ thể, từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng.

Không để việc tăng trưởng chỉ trên giấy tờ, Quảng Ninh đang thực hiện nhiều công trình trọng điểm như dự án bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) và dự án bến cảng tổng hợp tại Con Ong - Hòn Nét.

Quyết tâm thể hiện bằng hành động. HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết về bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Nghị quyết bổ sung mục tiêu tăng trưởng theo từng khu vực kinh tế và các chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP trên 13%.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh: Đây là giai đoạn cần sự quyết liệt, mạnh mẽ, quyết đoán để tăng tốc, bứt phá. Ảnh: P.C

Các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm được xác định theo hướng tập trung triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách và đầu tư công; thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược về hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nêu bật quyết tâm tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh ngày 9/7. Cụ thể, "đối với Quảng Ninh, từ nay đến cuối năm 2026, khối lượng công việc phải hoàn thành còn rất lớn, nhất là áp lực về hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng được giao rất cao, do vậy đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, lấy kết quả thực chất, hiệu quả cuối cùng và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực, trách nhiệm và uy tín của mình".

"Đây là giai đoạn cần sự quyết liệt, mạnh mẽ, quyết đoán để tăng tốc, bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ, không cho phép chúng ta bằng lòng với những kết quả đã đạt được, càng không cho phép sự chậm trễ, lúng túng trong tổ chức thực hiện", bà Thanh nhấn mạnh.

Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: P.C

Giải mã động lực đưa Hà Tĩnh dẫn đầu tăng trưởng 2 con số GRDP tăng 12,79% đưa Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả này không chỉ đến từ các dự án quy mô lớn đã đi vào hoạt động mà còn là thành quả của nhiều năm đầu tư hạ tầng, phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và thu hút đầu tư.