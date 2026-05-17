Ngày 17/5, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đã có Công văn số 2012 thông báo thu hồi Công văn số 1951 ngày 12/5 trước đó về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin.

Theo cơ quan thuế, do sơ suất trong quá trình soạn thảo và kiểm tra văn bản, Công văn số 1951 đã có sai sót, chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật trong quản lý thuế.

“Để đảm bảo tính chính xác và thống nhất của văn bản hành chính, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang thông báo thu hồi toàn bộ Công văn số 1951 ngày 12/5 về việc cung cấp thông tin đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý do Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đã ban hành”, công văn nêu rõ.

Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang thu hồi văn bản đề nghị doanh nghiệp vàng bạc, đá quý cung cấp thông tin người lao động, người thân và toàn bộ tài khoản ngân hàng đang sử dụng.

Theo thông báo trước đó của cơ quan thuế này, căn cứ Quyết định số 536 ngày 6/5 của cơ quan thuế tỉnh An Giang về chuyên đề chống thất thu thuế trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý, Thuế cơ sở 9 yêu cầu các doanh nghiệp mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc, đá quý các loại trên địa bàn cung cấp thông tin.

Mục tiêu là tăng cường quản lý dòng tiền, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý thuế.

Cụ thể, đơn vị thuế địa phương đề nghị doanh nghiệp cung cấp các nội dung sau:

Thông tin lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, bao gồm: tên, căn cước công dân, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thông tin người thân trong gia đình, bao gồm: tên, căn cước công dân, mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ, tất cả các tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Các thông tin trên được đề nghị gửi về Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp (Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang) trước ngày 22/5.