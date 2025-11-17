Ông N.V.T kiến nghị tới cơ quan thuế liên quan đến thẩm quyền xác nhận tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, ông T. đề nghị chuyển thẩm quyền xác nhận tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (mẫu số 02/SDDNN) từ UBND cấp xã sang văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan thuế cơ sở.

“Hoặc bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan hành chính nhà nước (tương tự như đối với tờ khai lệ phí trước bạ) nhằm tránh phát sinh thủ tục không cần thiết, giảm khó khăn và phiền hà cho người dân”, ông T. kiến nghị.

Người dân kiến nghị chuyển thẩm quyền xác nhận tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp từ cấp xã sang văn phòng đăng ký đất đai hay cơ quan thuế cơ sở hoặc bỏ yêu cầu xác nhận này. Ảnh: Thạch Thảo

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ khai thuế đến UBND cấp xã nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế là căn cứ theo quy định tại Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp số 23-L/CTN ngày 10/7/1993 của Quốc hội; quy định tại khoản 4 Điều 10, điểm b khoản 7 Điều 11 và điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cùng với đó, mẫu số 02/SDDNN (tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế) ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính và Nghị định số 126.

Theo Cục Thuế, hằng năm, người nộp thuế không phải kê khai lại hồ sơ khai thuế nếu không phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nội dung xác nhận của UBND cấp xã tại tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (mẫu số 02/SDDNN) là căn cứ để cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp.

Hiện nay, thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn đến hết ngày 31/12/2030 theo Nghị quyết số 55/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; trừ diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp.