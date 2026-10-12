Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế xử lý dứt điểm thủ tục giải thể trong 1-2 ngày làm việc và quy định rõ trách nhiệm phản hồi của cơ quan quản lý.

Ngày 12/10, Bộ Tài chính có văn bản gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục đăng ký giải thể.

Cụ thể, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý hồ sơ và gửi thông tin đến cơ quan thuế trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế xử lý dứt điểm thủ tục giải thể trong vòng 1-2 ngày làm việc. Ảnh: Báo CP

Trường hợp nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Đáng chú ý, nếu sau 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin mà không nhận được phản hồi của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể”.

Việc cập nhật tình trạng này phải được thực hiện trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn để cơ quan thuế phản hồi.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, sau 180 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể hoặc thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể và không có ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn trên.

Quy định tương tự cũng được áp dụng để chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh sang “Đã chấm dứt hoạt động”.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời. Trong trường hợp này, cơ quan thuế phải phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, còn cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ theo thời hạn quy định.