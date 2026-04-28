Trước đó, ông Phạm Việt Cường bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ và đã hoàn trả 550 triệu đồng.

Hồi tháng 11/2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Việt Cường 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng mức án sơ thẩm là quá nặng.

Ngoài ông Cường, 17 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo, trong đó có ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ). Bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Nhận hối lộ ở cấp sơ thẩm, ông Hoàng kháng cáo, đề nghị xem xét lại khoản 80 triệu đồng bị quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2025. Ảnh: CTV

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Hoàng nhận tội, thay đổi nội dung kháng cáo sang xin hưởng án tù treo để sớm được trở về với gia đình. Bị cáo trình bày rằng, sau khi bị khởi tố đã mắc nhiều bệnh như hen, tim và huyết áp, nhiều lần đột quỵ nên sức khỏe yếu. Cựu Phó chánh án khai, do nhận thức được sai phạm, bị cáo đã nộp 80 triệu đồng vào ngày 9/2/2026 để khắc phục hậu quả.

11 tỷ đồng để “thay trắng, đổi đen”

Tại phiên tòa hôm nay, vị Chủ tọa bày tỏ: "Rất buồn khi phải ngồi xét xử phiên tòa như thế này”.

Vụ án này có 28 bị cáo bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3/2022-5/2024, các bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Gia Lai và Thừa Thiên Huế cũ, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Việc nhận hối lộ là để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Tấn Hoàng đã xin lỗi ngành tòa án, bày tỏ sự ân hận khi sau nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo. Ông Hoàng xin hưởng án tù treo để sớm được trở về với gia đình và thừa nhận: "Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo".

Bị cáo Phạm Việt Cường trong lời nói sau cùng cũng bày tỏ sự ân hận vì sau 20 năm phấn đấu làm chánh án, cuối cùng mọi thứ đã "đổ sông, đổ bể hết"…