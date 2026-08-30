Theo phản ánh của công dân, gia đình có biên bản giao ruộng khoán từ năm 1995. Đất nằm mặt đường, xung quanh đã có nhà ở, hiện trạng trồng cây lâu năm và sử dụng ổn định, không tranh chấp. Người dân đặt câu hỏi liệu có được cấp sổ đỏ lần đầu hay không?

Trường hợp biên bản giao khoán ao của tập thể năm 1997, thời hạn giao 50 năm. Người dân muốn biết giấy tờ này có được coi là căn cứ hợp lệ để cấp sổ đỏ hay không?

Người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ trong trường hợp đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất tại điểm a khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai năm 2024. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo điểm d khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai 2024, người sử dụng đất không được cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất theo điểm a khoản 2 Điều 181.

Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 181 quy định công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp có nguồn gốc được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê hoặc mượn của nông, lâm trường trước ngày 1/2/2015 theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại Điều 176 của Luật này, thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

Phần diện tích vượt hạn mức (nếu có) được ưu tiên giao cho các đối tượng theo quy định hoặc chuyển sang thuê đất.