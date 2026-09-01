Theo phản ánh của công dân, gia đình đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất rộng 200m2. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, cơ quan chuyên môn xác định gia đình có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, thuộc trường hợp chuyển đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, không phải đất lâm nghiệp sang đất ở trong địa giới hành chính của xã.

Theo phản ánh, hành vi được xác định phát sinh từ năm 2002. Gia đình được yêu cầu nộp lại số lợi bất hợp pháp theo khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2024/NĐ-CP, việc xác định số lợi bất hợp pháp được thực hiện theo công thức quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2024.

Công dân đặt câu hỏi: Hành vi vi phạm xảy ra từ năm 2002 nhưng đến nay mới bị phát hiện thì thời gian tính số lợi bất hợp pháp có được tính từ năm 2002 đến năm 2026 hay không? Thời gian vi phạm để áp dụng công thức tính số lợi bất hợp pháp theo điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2024 được xác định từ thời điểm nào?

Việc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do sử dụng đất không đúng mục đích được quy định từ khi Nghị định 102/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành ngày 25/12/2014. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết khoản 2 Điều 35 Nghị định 123/2024 là quy định chuyển tiếp về việc xác định thời gian nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 4/10/2024 - thời điểm Nghị định 123/2024 có hiệu lực.

Theo quy định này, thời gian xác định số lợi bất hợp pháp phải nộp được tính từ thời điểm nghị định có quy định về hành vi vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có hiệu lực thi hành.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do sử dụng đất không đúng mục đích được quy định từ khi Nghị định 102/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2014.

Theo đó, hành vi sử dụng đất không đúng mục đích của gia đình từ năm 2002 nhưng đến nay mới phát hiện là hành vi đang thực hiện, xảy ra trước ngày Nghị định số 102/2014 có hiệu lực thi hành thì thời gian tính nộp lại số lợi bất hợp pháp được tính từ ngày 25/12/2014 đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu quy định pháp luật nêu trên và liên hệ đến chính quyền địa phương nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.