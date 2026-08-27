Theo phản ánh của công dân, mẹ của người này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 1997 với tổng diện tích 1.175m2.

Trong đó, 625m2 được xác định là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài. Phần diện tích 550m2 còn lại là đất ao, cũng được ghi thời hạn sử dụng lâu dài trên giấy chứng nhận.

Sau khi người mẹ qua đời, gia đình làm thủ tục khai nhận, đăng ký biến động đất đai để thực hiện quyền thừa kế.

Theo phản ánh, khi giải quyết hồ sơ, UBND xã chỉ công nhận 625m2 là đất ở. Phần diện tích còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, với thời hạn sử dụng được xác định.

Từ đây, gia đình đặt ra câu hỏi về quyền sử dụng đối với phần đất ao đã được ghi nhận trên sổ đỏ cấp từ năm 1997.

Cụ thể, việc UBND xã xác định diện tích đất ao trước đây được ghi thời hạn sử dụng lâu dài trong thửa đất ở nay là đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, có thời hạn sử dụng, có đúng quy định hay không?

Gia đình có quyền yêu cầu UBND xã công nhận diện tích đất ao nằm trong khuôn viên mảnh đất ở là đất ở hay không? Đồng thời, người dân có được thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về đất cùng với thủ tục đăng ký biến động do thay đổi người sử dụng đất sau khi nhận thừa kế?

Sổ đỏ đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trước ngày 1/8/2024 mà ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là lâu dài hoặc không thể hiện thời hạn sử dụng đất thì khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, thời hạn sử dụng đất được xác định lại là 50 năm. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể và cần phải căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể do địa phương ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, Bộ nêu một số vấn đề về nguyên tắc.

Theo Điều 20 Nghị định 49/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15, trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trước ngày 1/8/2024 mà ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là lâu dài hoặc không thể hiện thời hạn sử dụng đất thì khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, thời hạn sử dụng đất được xác định lại là 50 năm.

Thời hạn này được tính kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện nay, theo Điều 14 và Điều 15 Nghị định 49/2026, Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quyết định về thẩm quyền, đồng thời quy định hồ sơ, trình tự và thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Do đó, đối với trường hợp cụ thể, người dân cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.