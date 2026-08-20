Theo phản ánh của công dân, gia đình có một thửa đất được xác định là đất ở đô thị và đã sử dụng ổn định từ năm 2008 đến nay.

Trên đất có căn nhà được xây dựng và sử dụng hơn 10 năm. Tuy nhiên, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng sửa chữa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo thông tin từ địa phương, khu đất của gia đình đã được quy hoạch là đất ở đô thị.

Tuy nhiên, khi liên hệ với địa chính phường để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gia đình được thông báo chưa thể thực hiện thủ tục cấp sổ do còn phải chờ ý kiến/phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi căn nhà ngày càng xuống cấp, gia đình cho rằng không thể tiếp tục chờ đợi do nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cũng như yêu cầu bảo đảm an toàn.

Từ đó, công dân đặt câu hỏi: Khi chưa được cấp sổ đỏ nhưng khu đất đã được quy hoạch là đất ở đô thị và gia đình đã sử dụng ổn định từ năm 2008, có được xây nhà mới hay không? Nếu được, người dân phải thực hiện thủ tục và chuẩn bị những giấy tờ gì?

Điều 55 Nghị định số 217/2026 quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng cho biết các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 55 Nghị định số 217/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo Bộ Xây dựng, gười dân cần đối chiếu các giấy tờ hợp pháp về đất đai hiện có với quy định tại Điều 55 để xác định điều kiện thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp cần thiết, công dân có thể liên hệ cơ quan có thẩm quyền về đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.