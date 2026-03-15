Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Những ngày này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa khắp các nếp nhà sàn, nhà rông. Đồng bào Thái, Ê Đê, Ba Na, Khmer đều chung một niềm tin, sự tự hào khi được trực tiếp đi bầu cử tại Hà Nội.

Với nhiều người, đây không chỉ là quyền công dân, mà còn là niềm vinh dự khi được góp tiếng nói của mình vào việc lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như sự phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Theo ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, để chuẩn bị cho công tác bầu cử, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm đồng bào đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Hiện có 104 cử tri tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được chấp thuận bỏ phiếu tại Điểm bầu cử số 19 của xã Đoài Phương, TP. Hà Nội. Công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ từ rà soát danh sách cử tri, niêm yết thông tin, tuyên truyền đến bảo đảm cơ sở vật chất và phương tiện đưa đón.

Gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu

Hơn 8 năm gắn bó với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bà H'Năm Niê, người Ê Đê, cho biết bà rất phấn khởi khi tiếp tục được tham gia bầu cử tại Hà Nội. Điều bà mong muốn nhất là lựa chọn được những đại biểu thực sự ưu tú, lắng nghe và đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS.

Còn theo chia sẻ của bà Siu Thị Bích Ngọc, người Ba Na đến từ Gia Lai, đây là lần đầu bà được đi bầu cử tại Thủ đô. Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, bà cùng các chị em trong làng đang dệt vải, may những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để mặc trong ngày bỏ phiếu.

“Tôi mong muốn những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách dành cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới - nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn”, bà Ngọc bày tỏ.

Ông Sơn Đen, người Khmer đến từ Sóc Trăng kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc

Ông Sơn Đen, người Khmer đến từ Sóc Trăng, sau 10 năm sinh sống tại Làng cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu được đi bầu cử tại Hà Nội. Ông kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Kỳ vọng thêm chính sách cho “ngôi nhà chung”

Cùng chung niềm phấn khởi, chị Cà Thị Rơi, người Thái đến từ tỉnh Sơn La, cho biết, đây là lần đầu chị thực hiện bầu cử tại Thủ đô.

"Tôi kỳ vọng và tin tưởng những đại biểu được bầu sẽ đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội để có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, quảng bá văn hóa các DTTS, để “ngôi nhà chung” ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã hoàn tất. Cán bộ và lực lượng chức năng đã trực tiếp đến từng nhà cộng đồng để tuyên truyền, niêm yết danh sách và trao thẻ cử tri cho bà con.

Trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang cùng hướng về ngày hội non sông với niềm tin, sự phấn khởi và tinh thần trách nhiệm.

Những lá phiếu từ “ngôi nhà chung” không chỉ góp phần lựa chọn những đại biểu có đức, có tài mà còn gửi gắm kỳ vọng về sự phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.