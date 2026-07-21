Theo báo cáo tổng hợp của tờ New York Times (NYT) ngày 19/7, Iran đã thực hiện 4 đợt tấn công liên tiếp bằng tên lửa nhằm vào các căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan trong tuần qua, gây ra tổn thất lớn cả về nhân lực lẫn khí tài cho Washington.

Cụ thể, cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào ngày 15/7, khi tên lửa của Tehran đánh trúng một khu nhà tại căn cứ không quân King Faisal, khiến ít nhất 5 binh sĩ Mỹ bị thương. Không lâu sau đó, Iran tiếp tục phóng tên lửa tấn công căn cứ không quân Prince Hassan, nơi vận hành một lượng lớn trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ. Báo cáo ban đầu cho biết có khoảng 20 trực thăng đã bị hư hại sau đợt tấn công.

Iran phóng tên lửa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: WANA

Tới ngày 17/7, Tehran lại phóng tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti, làm khoảng 20 lính Mỹ bị thương khi họ đang di chuyển tới hầm trú ẩn. Iran sau đó tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công khác vào căn cứ này, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Nếu tính ngoài lãnh thổ Jordan, các tên lửa của Tehran còn khiến Washington mất một bệ phóng tên lửa Patriot ở Iraq.

"Các cuộc tấn công mới nhất là dấu hiệu cho thấy Iran không chỉ vẫn còn kho tên lửa dồi dào, mà còn trở nên thành thạo hơn trong việc né tránh các hệ thống phòng không của Mỹ", một quan chức Mỹ nói với NYT.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 19/7 cũng dẫn lời một quan chức Mỹ nhận định tương tự. Người này cho rằng các lực lượng của Tehran "đã thích nghi với hệ thống phòng thủ của Mỹ khi liên tục phóng các tên lửa di chuyển với tốc độ cực cao và có thể cơ động khi lao về phía mục tiêu".

Theo truyền thông Mỹ, trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran vào cuối tháng 2/2026, Lầu Năm Góc đã điều chuyển một số đơn vị từ Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Qatar đến Jordan và Israel. Đây được coi là động thái nhằm đảm bảo an toàn vì hai quốc gia này nằm xa lãnh thổ Iran hơn.

"Lầu Năm Góc nghĩ binh lính của Mỹ sẽ an toàn hơn ở Jordan, nhưng dường như Iran không có bất kỳ lằn ranh đỏ nào", một nhà bình luận của Al-Monitor cho hay.