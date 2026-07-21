Tại một sự kiện diễn ra hôm nay (21/7), Tổng thống Pezeshkian tuyên bố chính những thành tựu “vượt quá mong đợi” của Iran trong các cuộc đàm phán đã khiến Mỹ quyết định vi phạm các điều khoản trong MoU được ký kết giữa tháng trước.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Iran Press

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời ông Pezeshkian phát biểu: “Trong các cuộc đàm phán này, chúng ta đã tiến từng bước một và lập trường chính của chúng ta là mở cửa eo biển Hormuz cho việc xuất khẩu dầu mỏ cùng nhiều vấn đề trọng yếu khác. Nhưng bên kia (Mỹ) đã vi phạm thỏa thuận. Những thành tựu của Iran trong phương diện này đã vượt xa mong đợi và chúng ta có thể giải quyết nhiều vấn đề trong thời gian ngắn”.

Ông Pezeshkian sau đó cho biết trong các cuộc gặp riêng, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bày tỏ sự cần thiết của việc “chấm dứt tình trạng ‘không chiến tranh cũng chẳng hòa bình’ mà Iran đang vướng phải”.

Houthi phong tỏa Biển Đỏ

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, nhóm vũ trang Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen mới đây tuyên bố sẽ thực hiện việc “cấm vận hàng hải” ở Biển Đỏ đối với Ảrập Xêút dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng.

Trong thông cáo công bố hôm 20/7, Houthi cáo buộc giới lãnh đạo Ảrập Xêút đã áp đặt “cuộc cấm vận bất công trong gần 12 năm và phong tỏa toàn diện đối với các cảng và sân bay của Yemen bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không”. Nhóm vũ trang trên khẳng định sẵn sàng cho mọi phương án và cảnh báo bất kỳ hành động nào từ Riyadh sẽ vấp phải phản ứng “toàn diện và quyết đoán”.

Bộ Ngoại giao Ảrập Xêút trong ngày 21/7 đã ra tuyên bố mạnh mẽ nhất để đáp trả các cáo buộc của nhóm Houthi, đồng thời khẳng định mục tiêu của quốc gia này là hỗ trợ Yemen đạt được hòa bình.