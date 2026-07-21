Theo CNN, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ tối 20/7 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích nhắm vào Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

"Vào hồi 16h hôm nay, các lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã tiến hành một đợt không kích mới nhắm vào Iran theo chỉ thị của Tổng tư lệnh. Mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz", CENTCOM thông báo.

Ngay sau thông báo của CENTCOM, đài truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đã đưa tin về một vụ nổ xảy ra tại khu vực Bemani, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran, gần eo biển Hormuz. IRIB cũng dẫn các nguồn tin chưa chính thức cho biết nhiều tiếng nổ khác đã được nghe thấy tại Bandar Abbas và đảo Qeshm, cũng thuộc tỉnh Hormozgan.

Tiêm kích Mỹ chuẩn bị không kích mục tiêu bên phía Iran. Ảnh: CENTCOM

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA cho biết hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt tại thành phố cảng Bushehr để đối phó với các mục tiêu trên không.

Iran tuyên bố xung đột tổng lực

Theo Al Jazeera, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/7 tuyên bố rằng Tehran đang trong tình trạng "xung đột tổng lực" với Mỹ sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ.

"Chúng ta đang bước vào cuộc xung đột tổng lực với Mỹ. Chúng ta phải nhìn nhận thực tế và chấp nhận những hệ quả tất yếu của cuộc xung đột này", ông Pezeshkian cho hay.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Tehran là đảm bảo sự ổn định cho nền kinh tế và đời sống của người dân. "Áp lực kinh tế có thể dẫn tới sự bất mãn trong xã hội. Trong trường hợp làn sóng bất mãn lan rộng, thì nền tảng xã hội vững chắc mà người dân đã tạo dựng để hỗ trợ nhà nước sẽ bị tổn hại", ông Pezeshkian nói thêm.

Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải Ảrập Xê-út

Theo Al Jazeera, lực lượng Houthi tại Yemen ngày 20/7 đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ảrập Xê-út dựa trên nguyên tắc "ăn miếng trả miếng".

"Động thái của chúng tôi là phản ứng đối với việc Ảrập Xê-út phong tỏa các cảng và sân bay do Houthi kiểm soát, cũng như vụ tấn công nhằm vào sân bay Sanaa hồi tuần trước. Bất kỳ hành động liều lĩnh nào của đối thủ nhằm leo thang căng thẳng sẽ phải đối mặt với sự đáp trả toàn diện và quyết liệt", phát ngôn viên Houthi cảnh báo.