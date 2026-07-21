Hãng thông tấn CNN đưa tin trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X hôm 20/7 (giờ Mỹ), người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết gần 100 lính Mỹ “đã hứng chịu thương tổn ở các mức độ khác nhau kể từ ngày 7/7 đến nay”. Tuy nhiên, 96% trong số đó hiện đã trở lại làm nhiệm vụ.

Các quân nhân Mỹ trên tàu USS Boxer được triển khai ở biển Ảrập. Ảnh: CENTCOM

“Đa số các trường hợp bị thương đều là chấn động nhẹ. Thông tin cập nhật sẽ được chúng tôi đăng tải trên Hệ thống phân tích thương vong quốc phòng”, ông Parnell viết.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc đưa ra tuyên bố trên nhằm bác bỏ một bài viết do báo New York Times đăng tải gần đây, có nội dung nghi ngờ Bộ Quốc phòng Mỹ đã che giấu hàng chục trường hợp binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc xung đột với Iran.

Tàu hàng trúng đạn gần Oman

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) sáng 21/7 cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở hàng bị tấn công tại vùng biển ở hướng đông bắc Oman.

“Vụ việc xảy ra ở vị trí nằm cách khu vực Limah, Oman về hướng đông bắc khoảng 8 hải lý. Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo rằng có tàu chở hàng đã bị trúng một loại đạn không xác định ở khu vực eo biển Hormuz. Thủy thủ đoàn đã rời bỏ con tàu và lên xuồng cứu sinh… Hiện các nhà chức trách đang điều tra vụ việc”, UKMTO cho hay.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, bài đăng của UKMTO được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói “một số đám cháy lớn đã bùng phát trên 2 tàu hàng cố đi qua tuyến đường phía nam không an toàn ở eo biển Hormuz”.