Chiều 17/9, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã diễn ra Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Phó Thủ tướng: Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định, gắn Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng với nỗ lực phấn đấu của đồng chí Đào Ngọc Dung trong 40 năm qua”.

Thủ tướng ghi nhận, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa thứ tư, được Đảng, Nhà nước phân công nhiều chức vụ như Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

10 năm làm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến an sinh xã hội, người có công với cách mạng; bảo vệ, chăm sóc đối tượng yếu thế, bình đẳng giới…

Từ tháng 3/2025 đến nay, trên cương vị người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đam mê, nhiệt huyết trong công việc, có đóng góp lớn trong thành công của một số sự kiện rất quan trọng như: Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025; Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước…

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tích của Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung

“Ở cương vị nào, đồng chí cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng lưu ý, Đảng và Nhà nước luôn rất quan tâm vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trong đó có vai trò của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các cấp ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn cho Chính phủ nói riêng, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng nói chung.

“Mong Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tư duy phải đổi mới, hành động phải quyết liệt, phải có tinh thần mới - tiến công, chủ động, sáng tạo, mang trí tuệ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ. Tôi tin tưởng Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Xúc động khi nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bày tỏ, đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung: "Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi".

“Tôi trưởng thành từ tỉnh Hà Nam Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ năm 30 tuổi, tham gia Thường vụ Tỉnh ủy Nam Hà khi 34 tuổi. Nhìn lại chặng đường qua với 45 năm công tác (trong đó 21 năm ở các địa phương, 24 năm ở các ban, bộ ngành trung ương, các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước), tôi luôn nỗ lực phấn đấu, toàn tâm toàn ý với công việc, làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ trong suốt quá trình công tác, nhất là trong các nhiệm kỳ được tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Xin chân thành cảm ơn các thế hệ lãnh đạo trực tiếp, tiền nhiệm của tôi, các đồng chí, đồng đội, cán bộ đảng viên các cơ quan và nhân dân nơi tôi từng công tác đã luôn kề vai, sát cánh, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có kết quả như ghi nhận, động viên của Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hôm nay”, Bộ trưởng nói.

“Tôi ý thức rất rõ hôm nay là dịp tôi nhìn lại chính mình, tự soi, tự sửa, để dù ở đâu, làm gì cũng tiếp tục phấn đấu, cố gắng hơn nữa vì sự nghiệp của Đảng và hạnh phúc của nhân dân”, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ thêm.