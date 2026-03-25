Tham dự buổi hội đàm còn có Thứ trưởng Y Thông cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chào đón Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Chay Borin. Ảnh. Phạm Hải

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Chay Borin bày tỏ niềm vui mừng và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã dành cho Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia trong chuyến công tác lần này.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh Thỏa thuận hợp tác song phương ký ngày 6/2/2026 là một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Video: Đức Yên - Kiều Oanh

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đánh giá cao những kết quả thiết thực đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm, đặc biệt là buổi làm việc tại tỉnh Ninh Bình, qua đó giúp đoàn có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Ngài Chay Borin nhấn mạnh: “Chúng tôi vui mừng nhận thấy, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia ký kết ngày 6/02/2026 tại Phnôm Pênh trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi hội đàm. Ảnh. Phạm Hải

Để triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, phía Campuchia đã chủ động thành lập Tổ công tác chuyên trách nhằm phối hợp chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp xây dựng và triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc khu vực biên giới hai nước, góp phần nâng cao đời sống người dân, giữ gìn ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời, tích cực chuẩn bị tổ chức hội nghị song phương nhằm rà soát, đánh giá và thúc đẩy triển khai các nội dung đã được thống nhất trong thỏa thuận hợp tác.

Bên cạnh đó, Ngài Chay Borin cũng mong muốn hai bên quan tâm thúc đẩy việc xây dựng các chương trình hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trong đó có việc nghiên cứu, phát triển các mô hình bảo tàng dân tộc tại Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Chay Borin phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Phạm Hải

Đưa quan hệ hợp tác dân tộc, tôn giáo Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Tán thành với các ý kiến trao đổi của Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khẳng định những nội dung hai bên đã trao đổi, đặc biệt là trong thỏa thuận hợp tác song phương đã thể hiện rõ quyết tâm chung tăng cường hợp tác giữa hai Bộ cũng như góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Ngày 6/2/2026, hai Bộ đã ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đây thực sự là một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn”.

Cũng như Campuchia, Việt Nam luôn xác định công tác dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam hiện có 54 dân tộc anh em và 16 tôn giáo lớn. Trong bối cảnh phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm 2026 trở đi, việc quan tâm, chăm lo và phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo càng trở nên quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh. Phạm Hải

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, dưới sự lãnh đạo của các thế hệ lãnh đạo hai nước, mối quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực theo phương châm đã được lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cam kết sẽ tập trung triển khai nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các nội dung đã ký kết trong thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ, bảo đảm đi vào thực chất, có sản phẩm cụ thể. Để thúc đẩy triển khai, ngay sau khi phía Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia thành lập tổ công tác, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Y Thông làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Chay Borin. Ảnh. Phạm Hải

Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị hai Tổ công tác phải thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, phối hợp công tác; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và từng giai đoạn; đề xuất nội dung hoạt động, hình thức, lộ trình triển khai cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác song phương. Ngoài ra, phải tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác theo kế hoạch được phê duyệt, bao gồm: trao đổi đoàn, hội nghị, hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và các hoạt động hợp tác khác theo nội dung Thỏa thuận; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, và các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động hợp tác song phương, đưa các hoạt động đi vào thực tiễn, có hiệu quả.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ tán thành và ủng hộ việc hai Bộ phối hợp chỉ đạo các địa phương khu vực biên giới tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi về dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Chay Borin tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (Ảnh. Phạm Hải)

Cũng tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất về nguyên tắc thúc đẩy các nội dung công việc để xây dựng bảo tàng dân tộc thiểu số tại Campuchia. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị phía Campuchia chủ động báo cáo Chính phủ Campuchia để thống nhất và bổ sung vào nội dung hợp tác tại kỳ họp lần thứ 22 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia dự kiến tổ chức tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết cũng sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ Việt Nam ủng hộ nội dung hợp tác quan trọng này. Đồng thời, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gợi ý việc xây dựng bảo tàng cần ưu tiên lựa chọn địa điểm thuận lợi, có khả năng thu hút khách tham quan, du lịch; phía bạn cũng có thể tham khảo mô hình hoạt động của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay sắp tới, thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi tới Ngài Bộ trưởng Chay Borin cùng toàn thể nhân dân Campuchia mạnh khỏe, chúc Đoàn có chuyến công tác tại Việt Nam thành công tốt đẹp.