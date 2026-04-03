Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng bà Touch Sopharath được Nhà nước Campuchia bổ nhiệm giữ cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, nhấn mạnh đây là vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại của mỗi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp xã giao bà Touch Sopharath, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm và tình cảm dành cho Việt Nam, Đại sứ Touch Sopharath sẽ có một nhiệm kỳ thành công, để lại nhiều dấu ấn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; đồng thời triển khai hiệu quả các cam kết hợp tác đã được ký kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai quốc gia, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Touch Sopharath cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam; đồng thời gửi lời chúc mừng tới Việt Nam về thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cũng như những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Đại sứ Touch Sopharath đánh giá cao những kết quả trong công tác tinh gọn bộ máy của Việt Nam; đồng thời, bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương.

Bà Touch Sopharath cũng đề xuất hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực tôn giáo; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam cũng như các bộ, ngành liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ Campuchia giao.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Campuchia ổn định là nền tảng cho Việt Nam phát triển và ngược lại". Ảnh: Lê Anh Dũng

Hợp tác toàn diện, hướng tới phát triển bền vững

Trao đổi tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia đều là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, có nhiều điểm tương đồng trong quản lý và phát triển xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng bày tỏ đồng tình với các đề xuất của Đại sứ, đồng thời khẳng định quan hệ Việt Nam - Campuchia là mối quan hệ đặc biệt, không chỉ đơn thuần về ngoại giao mà còn gắn bó chặt chẽ về lợi ích phát triển. “Campuchia ổn định là nền tảng cho Việt Nam phát triển và ngược lại”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian qua, quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và đối ngoại nhân dân không ngừng được củng cố, phát triển, phương châm quan hệ hữu nghị 16 chữ vàng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Để thực hiện điều này, bắt đầu từ năm 2026, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, với phương châm phát triển nhanh đi đôi với giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân.

“Trong đó, việc giải quyết hài hòa các vấn đề dân tộc và tôn giáo được xác định là chiến lược lâu dài, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Bà Touch Sopharath, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đã ký kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, tập trung vào các nội dung trọng tâm như trao đổi kinh nghiệm xây dựng thể chế, quản lý nhà nước, tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo.

Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Đại sứ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, tăng cường tiếng nói chung, không để các thế lực lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, thông tin sai lệch ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà lưu niệm cho bà Touch Sopharath, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt tại các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia, góp phần củng cố nền tảng quan hệ bền vững giữa hai nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ Touch Sopharath, tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ Campuchia giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.