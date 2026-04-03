Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Hoàng tôn Vairochana Rinpoche. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sáng 3/4, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã tiếp Hoàng tôn Vairochana Rinpoche (Hoàng tôn của Hoàng gia Bhutan). Cùng đi với đoàn có Hoàng Thái hậu Ashi Dorji Wangmo Wangchuck; Công chúa Sonam Dechan Wangchuk, cùng các thành viên Hoàng gia Vương quốc Bhutan.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Hoàng tôn Vairochana Rinpoche cùng các thành viên Hoàng gia Vương quốc Bhutan đến thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Cũng như Bhutan, Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, phát huy những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chia sẻ ấn tượng khi lần thứ hai thăm Việt Nam, Hoàng tôn Vairochana Rinpoche vui mừng nhận thấy sự phát triển của Việt Nam - một đất nước tươi đẹp, hạnh phúc, con người Việt Nam an lạc, thân thiện, mến khách.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ đất nước Bhutan với chỉ số hạnh phúc đứng đầu thế giới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Việt Nam cũng luôn đặt ra mục tiêu tăng trưởng nhanh, ổn định và phát triển, nhưng việc chăm lo phát triển con người, vì lợi ích của người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ: Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhanh, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng bào có đạo. Việt Nam cũng là điểm sáng được Liên Hợp quốc đánh giá cao về giảm nghèo bền vững bao trùm.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Đất nước chúng tôi luôn lấy người dân làm chủ thể phát triển, với mục tiêu hướng tới là 4 chữ An”: An ninh, an dân, an sinh và an toàn”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng qua chuyến thăm này, đoàn sẽ có thêm hiểu biết hơn về truyền thống văn hóa, đời sống tôn giáo phong phú của Nhân dân Việt Nam, cũng như chủ trương, chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Hoàng tôn Vairochana Rinpoche. Video: Đinh Tuấn - Kiều Oanh

Hoàng tôn Vairochana Rinpoche gửi lời cảm ơn trân trọng tới Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và cán bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã dành thời gian tiếp đoàn. Hoàng tôn Vairochana Rinpoche khẳng định: Việt Nam và Bhutan là hai quốc gia yêu chuộng hòa bình. Mặc dù có những điểm khác biệt về văn hóa, nhưng mục tiêu chung hướng tới là giúp đỡ chúng sinh, mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Hoàng tôn Vairochana Rinpoche tặng quà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chia sẻ ấn tượng khi lần thứ hai thăm Việt Nam, Hoàng tôn Vairochana Rinpoche vui mừng nhận thấy sự phát triển của Việt Nam - một đất nước tươi đẹp, hạnh phúc, con người Việt Nam an lạc, thân thiện, mến khách.

Hoàng Thái hậu Ashi Dorji Wangmo Wangchuck cũng bày tỏ niềm vui và trân trọng trước sự đón tiếp nồng hậu của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và cán bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo dành cho đoàn; đánh giá cao vai trò là người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung với sự sâu sắc, tâm huyết và những cam kết hành động rất rõ ràng vì người dân, vì đồng bào dân tộc thiểu số, vì cộng đồng tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà Hoàng tôn Vairochana Rinpoche cùng các thành viên Hoàng gia Bhutan. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi tiếp, hai bên khẳng định, Việt Nam và Bhutan tuy có những khác biệt về điều kiện địa lý và quy mô, song lại có nhiều điểm tương đồng sâu sắc trong việc trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, đề cao đời sống tinh thần và cùng hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình, nhân văn, phát triển bền vững. Trong tiến trình đó, tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc nuôi dưỡng đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân ái, hướng thiện.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Hoàng tôn Vairochana Rinpoche và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong thời gian tới, hai bên mong muốn quan hệ Việt Nam - Bhutan tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo và văn hóa tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Phật giáo hai nước mở rộng hợp tác, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều phương diện. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò tích cực của Phật giáo trong việc lan tỏa các giá trị đạo đức, từ bi, trí tuệ và nhân văn trong đời sống xã hội, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của con người.