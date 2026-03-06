Ngày 6/3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 5.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu phường Lê Chân, xã Phú Thái và kết nối trực tuyến tới các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 5.

Tại hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giới thiệu và thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 5.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16 sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với yêu cầu thực tiễn đời sống.

3 trọng tâm trong chương trình hành động của Vụ trưởng Hoàng Văn Tuyên

Tại hội nghị, ông Hoàng Văn Tuyên - Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo - nêu chương trình hành động với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Hoàng Văn Tuyên cam kết sẽ đầu tư thời gian, tâm huyết và trí tuệ để thực hiện toàn diện vai trò của một đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm để người dân được sống, làm việc, an toàn và hạnh phúc.

Đồng thời, ông sẽ chú trọng hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện để Hải Phòng phát triển mạnh công nghiệp, cảng biển và logistics, phát huy vị trí cửa ngõ quốc tế phía Đông Bắc ra Biển Đông, từng bước trở thành trung tâm sản xuất, trung chuyển hàng hóa, đô thị biển hiện đại và trung tâm năng lượng sạch tiêu biểu.

Vụ trưởng Vụ Chính sách Hoàng Văn Tuyên nêu chương trình hành động trước cử tri Hải Phòng

Ông khẳng định sẽ tích cực thực hiện chức năng giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước theo luật định, nêu cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, nắm bắt và tổng kết thực tiễn để tham gia ý kiến có chất lượng tại diễn đàn Quốc hội, góp phần quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước như các công trình trọng điểm quốc gia, ngân sách nhà nước, chủ quyền biển đảo, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Văn Tuyên khẳng định xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc với cử tri địa phương trên tinh thần cầu thị, tôn trọng và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh trung thực đến diễn đàn Quốc hội. Đồng thời, ông sẽ mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến để kịp thời nắm bắt khó khăn, cơ hội, đặc thù và thế mạnh của Hải Phòng nói chung, từng địa phương nói riêng.

Ông cũng sẽ phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề đạt với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng mong muốn chính đáng của cử tri, vì sự phát triển bền vững của Hải Phòng. Bên cạnh đó là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 với các khâu đột phá như: chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; hoàn thiện hệ thống quy hoạch thành phố, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản tầm khu vực, quốc tế; đầu tư cho giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành mũi nhọn, đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài.

Đối với trách nhiệm được phân công, với 29 năm công tác, trực tiếp quản lý và tham gia tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Vụ trưởng Hoàng Văn Tuyên hứa sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác an sinh xã hội, phát triển bền vững, xây dựng đô thị sinh thái, nhà ở xã hội, chính sách đối với người có công và người lao động khó khăn.

Đồng thời, ông tích cực tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật theo hướng minh bạch, thống nhất, khả thi, không chồng chéo; giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, ông tập trung đóng góp hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn, hạ tầng logistics, kinh tế biển; xây dựng hệ thống y tế, giáo dục, quản trị đô thị hiện đại và thể chế đặc thù nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, để Hải Phòng bứt phá, trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm khu vực Đông Nam Á.

Về cá nhân, ông Hoàng Văn Tuyên cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính; rèn luyện bản lĩnh chính trị; thẳng thắn, trung thực trong tiếp nhận và xử lý vấn đề; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn để tham gia có chất lượng vào hoạt động của Quốc hội; nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và chịu sự giám sát của cử tri.

Với những quyết tâm đó, Vụ trưởng Hoàng Văn Tuyên mong muốn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và tín nhiệm của cử tri để được phụng sự nhân dân và cống hiến trí tuệ, tâm sức của mình cho sự phát triển của thành phố cảng anh hùng trong kỷ nguyên mới.

Sau khi nghe chương trình hành động của ông Hoàng Văn Tuyên và các đại biểu ứng cử, đại diện cử tri các địa phương đơn vị bầu cử số 5 bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng đối với chương trình hành động của ông và các ứng cử viên.

Các cử tri mong muốn nếu trúng cử, ông Tuyên và các đại biểu sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống tại các kỳ họp.