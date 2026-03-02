Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định này.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, tại phiên họp ngày 27/2, căn cứ yêu cầu, tình hình thực tiễn và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thống nhất để ông Nguyễn Đình Khang, ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thôi giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông trưởng thành từ ngành kế toán tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và từng giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vật tư và xuất nhập khẩu hóa chất, ủy viên HĐQT Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Sau đó, ông có thời gian dài công tác tại các địa phương và đảm nhiệm các cương vị: Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Tháng 7/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau đó được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tháng 7/2025, ông đảm nhiệm thêm cương vị Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện nay có các Thứ trưởng gồm: ông Nguyễn Đình Khang (Thứ trưởng thường trực), ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông, bà Nông Thị Hà, ông Nguyễn Hải Trung.