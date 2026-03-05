XEM VIDEO:

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có Hòa thượng, TS Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; GS, Cư sĩ Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó viện trưởng, Trưởng hòng Đào tạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc mừng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi làm việc, Hòa thượng Thích Thanh Quyết bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các thứ trưởng, các thành viên tham gia đoàn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Hòa thượng cho biết, thời gian qua, Học viện đã thực hiện nghiêm túc các quy định có tính quy chuẩn trong quy chế đào tạo của Nhà nước và yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phù hợp với tính đặc thù của giáo dục phật giáo.

Điều đó được thể hiện qua khung chương trình đào tạo thường xuyên được hiện cải, có tính lý luận và thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội và Giáo hội; chất lượng đào tạo, tính liêm chính, khoa học luôn được đặt lên hàng đầu.

Cho đến nay, chưa có bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào trong đào tạo; số lượng đăng ký tuyển sinh ngày càng tăng, đặc biệt là có nhiều trí thức cư sĩ phật tử đã có văn bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ các ngành khoa học khác, đăng ký xét tuyển hệ tiến sĩ Phật học.

Hiện nay, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có 925 chư tăng, ni sinh đang theo học. Trong đó, khối liên thông cao đẳng, cử nhân có 478 vị, khối sau đại học có 447 vị. Cùng với đó, cơ sở vật chất của Học viện được đầu tư đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên ngành, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ Phật học.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phương pháp, lộ trình tham mưu, đề xuất để chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học sớm được công nhận chính thức trong hệ thống giáo dục quốc dân, phù hợp với tinh thần của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hội đồng điều hành Học viện, các chư tăng, ni sinh.

Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tăng tài, phát huy giá trị đạo đức, nhân văn của Phật giáo, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trong xã hội.

Hòa thượng, TS Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn Học viện tiếp tục là trung tâm đào tạo tăng tài, nghiên cứu và truyền bá giáo lý Phật giáo phục vụ phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", đồng thời phát huy vai trò của chư tăng, tăng sinh trong việc xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng đề nghị Học viện cùng với các học viện tại Huế và TPHCM đánh giá lại công tác đào tạo thí điểm tiến sĩ Phật học thời gian qua, rà soát, hoàn thiện các báo cáo liên quan như cơ sở pháp lý, mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phương án tổ chức đào tạo… trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đặc biệt là Học viện Dân tộc để nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.