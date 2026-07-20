Từ phản ánh giám thị chỉ bài cho con trai hiệu trưởng

Ngày 10/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Người đăng bài cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi mất trật tự.

Đáng chú ý, bài đăng nêu tại phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực dự thi và cho rằng giám thị đã chỉ bài cho thí sinh này. Người phản ánh đề nghị Bộ GD-ĐT vào cuộc xác minh để đảm bảo công bằng cho kỳ thi.

Những phản ánh trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận và làm dấy lên nghi vấn.

Ngay sau khi xuất hiện những thông tin trên, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, xác nhận con trai mình dự thi tại phòng số 61, cùng phòng còn có con của một giáo viên trong trường. Tuy nhiên, ông khẳng định thông tin giám thị hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh là không đúng sự thật và đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh để tránh ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân cũng như nhà trường.

Ông Đức cũng cho rằng, con trai ông có học lực tương đối tốt, từng đạt giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Tại kỳ thi tốt nghiệp, con trai ông Đức đạt 9,5 điểm môn Toán, 8,25 điểm Ngữ văn, 7,75 điểm Vật lý và 8,5 điểm Hóa học.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh. Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu việc xác minh phải được thực hiện khách quan, nghiêm túc; nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thí sinh.

Đến lộ diện gian lận, khởi tố 2 giáo viên

Đến ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ tiêu cực xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo thông cáo của Sở GD-ĐT Quảng Trị, kết quả điều tra bước đầu xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hai giáo viên bị khởi tố gồm ông Trần Đức Lực (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh cũng như uy tín của ngành giáo dục.

Cũng theo thông cáo, tại cuộc họp với tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý vụ việc theo hướng nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn. Trường hợp phát hiện thêm vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức kỳ thi.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, một trong những nội dung được phản ánh trên mạng xã hội là giám thị chỉ bài cho con trai Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra xác định có 9 thí sinh liên quan đến hành vi gian lận nhưng chưa công bố danh tính.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng cho biết, việc xử lý kết quả thi của 9 thí sinh liên quan đến hành vi gian lận tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp.

Theo vị này, Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định nhiều mức xử lý khác sau. Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết, quá trình điều tra vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện. Khi có kết quả xác minh cụ thể hoặc thông tin mới, Ban Chỉ đạo Kỳ thi sẽ kịp thời thông tin đến báo chí và công luận.