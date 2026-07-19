Ngày 19/7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông cáo của Sở GD-ĐT, hai giáo viên liên quan gồm ông Trần Đức Lực (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Thông tin tố cáo gian lận tại Quảng Trị. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai giáo viên trên để điều tra về hành vi liên quan đến gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, kết quả điều tra bước đầu cũng xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi.

Sở GD-ĐT đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời rà soát công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.