Hãng thông tấn Al Jazeera trích bài đăng trên mạng xã hội X của ông Pradhan viết: “Xét đến tình cảnh đang diễn ra tại Jantar Mantar và trên khắp cả nước… tôi đã gửi đơn xin từ chức đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tôi vô cùng tôn trọng nguyện vọng, tình cảm và kỳ vọng chính đáng của giới trẻ cả nước”.

Người tuần hành ở Tamil Nadu, Ấn Độ hôm 25/7 phản đối bê bối thi cử. Ảnh: ANI

Ông Pradhan cũng khẳng định bản thân không muốn hàng chục nghìn sinh viên yêu cầu ông từ chức có thể bị lợi dụng bởi “các thế lực thù địch” cũng như không muốn thấy các sinh viên “vướng vào vòng lao lý thay vì tập trung học tập và xây dựng sự nghiệp”.

Trong một thông cáo ngắn gọn sau đó, đảng Con gián của Ấn Độ nhận xét động thái ông Pradhan từ chức là minh chứng cho nền dân chủ “đã chiến thắng”.

Theo Al Jazeera, các cuộc biểu tình nổ ra tại Ấn Độ thời gian qua có liên quan đến bê bối rò rỉ đề thi khiến khoảng 2,2 triệu thí sinh bị hủy kết quả. Sau khi phát hiện đề thi bị rò rỉ, nhà chức trách New Delhi quyết định hủy toàn bộ kết quả của kỳ thi trước và tổ chức thi lại trên phạm vi cả nước. Điều này khiến hàng triệu học sinh phải tiếp tục ôn tập và tham gia thi lần 2, làm dấy lên làn sóng bức xúc trong dư luận.