Thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln quan sát hoạt động tiếp nhiên liệu trên biển. Ảnh: US Navy

"Khi ông Pete Hegseth được đề cử, mọi người đều biết ông ấy hoàn toàn không đủ năng lực. Giờ đây, những thủy thủ dũng cảm của chúng ta đang phải trả giá theo một cách kinh khủng và khó có thể chấp nhận được. Pete Hegseth phải bị cách chức ngay lập tức", ông Schumer viết trên mạng xã hội X hôm 14/8.

Hãng thông tấn Anadolu cho biết ông Schumer phát biểu như vậy sau khi có báo cáo cho thấy tình trạng căng thẳng ở thủy thủ đoàn gia tăng do nhiều tháng lênh đênh trên biển, thời gian triển khai nhiệm vụ liên tục bị kéo dài và cường độ tác chiến cao trong bối cảnh xung đột với Iran.

Theo các báo cáo, ít nhất hai thủy thủ đã được ngăn lại khi có ý định nhảy xuống biển, trong khi một người khác đã rơi xuống nước và được giải cứu.

Thủy thủ đoàn cũng được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu nhu yếu phẩm, điều kiện vệ sinh xuống cấp, việc chuyển phát thư từ bị gián đoạn và khẩu phần ăn bị cắt giảm nghiêm trọng trong thời gian triển khai kéo dài.

Đáp lại, ông Pete Hegseth bác bỏ các phản ánh của thủy thủ, cho rằng những mô tả về điều kiện trên tàu sân bay là "hoàn toàn bóp méo thực tế".

Quan chức này tuyên bố: "Chúng tôi bảo đảm mọi con tàu, mọi thủy thủ đoàn và mọi thuyền trưởng đều được cung cấp đầy đủ mọi nguồn lực cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào".

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã được triển khai gần 9 tháng, đây là thời gian lâu nhất trong lịch sử của tàu. Trong khoảng thời gian này, con tàu chỉ ghé cảng 2 lần, gồm một chuyến dừng ngắn tại Oman vào ngày 7/7.