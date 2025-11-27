Báo News York Times trích dẫn lời 2 quan chức châu Âu tiết lộ, ông Driscoll, nhân vật then chốt trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đưa ra cảnh báo trên tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ở thủ đô Kiev của Ukraine tuần trước.

Một vụ phóng tên lửa Iskander-M của Nga. Ảnh: TASS

Ông Driscoll có cảnh báo trên trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy một kế hoạch hòa bình sửa đổi sau những phản ứng mạnh mẽ từ Kiev và các nước ủng hộ ở châu Âu. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đánh giá, quân Nga hiện chiếm ưu thế trên tiền tuyến và việc trì hoãn các cuộc thương lượng có thể làm xấu đi vị thế chiến lược của Ukraine.

Theo các quan chức, thông điệp của Bộ trưởng Lục quân Mỹ là việc đẩy mạnh kho tên lửa của Nga nhấn mạnh tính cấp thiết của một giải pháp đạt được qua đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trên thực tế, sản lượng tên lửa của Nga đã tăng mạnh. Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Moscow hiện chế tạo khoảng 2.900 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo hàng năm, bao gồm các hệ thống Iskander, Kinzhal và Kalibr, vượt xa tốc độ bắn của quân đội Nga và cho phép họ tích lũy thêm hàng trăm tên lửa.

Fabian Hoffmann, một chuyên gia về tên lửa tại Đại học Oslo và một số nhà phân tích khác nhận định, kho vũ khí tầm xa ngày càng mở rộng của Nga có thể nhằm phục vụ các cuộc tấn công sâu hơn vào mạng lưới cơ sở hạ tầng năng lượng mong manh của Ukraine và gia tăng áp lực lên các hệ thống phòng không đang cạn kiệt của nước láng giềng này.

Giới quan sát lưu ý, số lượng tên lửa đạn đạo do Nga sản xuất đang vượt xa khả năng của Ukraine trong việc mua sắm các hệ thống đánh chặn từ phương Tây như Patriot hoặc SAMP/T. Ông Hoffmann cảnh báo, xu hướng này có thể sớm khiến Ukraine trở nên “dễ bị tổn hại”.

Các quan chức phương Tây cho biết, thực trạng đánh dấu một sự thay đổi lớn so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine, khi các lực lượng Moscow thường phóng tên lửa tập kích đối phương ngay sau khi sản xuất. Các mảnh vỡ từ cuộc tấn công của quân Nga vào mục tiêu ở Kiev hồi tháng 7/2024 hé lộ, những bộ phận của vũ khí này chỉ được sản xuất vài tháng trước đó.