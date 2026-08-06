Theo hãng tin Al Jazeera, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 5/8 đã phủ nhận thông tin của tờ Washington Post cho rằng Tổng thống Trump tỏ ra không hài lòng với Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth vì tình trạng thiếu hụt tên lửa trong kho dự trữ của Mỹ tại cuộc họp ở Trại David.

"Tôi đã có mặt tại cuộc họp, bài viết của Washington Post hoàn toàn không chính xác. Tổng thống Trump đánh giá cao Bộ trưởng Hegseth và cho rằng ông ấy đang hoàn thành rất tốt công việc", bà Leavitt cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, nguồn tin của Washington Post tiết lộ Tổng thống Trump đã tỏ ra không hài lòng khi phát hiện mình được thông báo rằng vấn đề thiếu đạn dược đã được giải quyết, trong khi thực tế quân đội Mỹ vẫn đang thiếu nghiêm trọng tên lửa dẫn đường tầm xa và các hệ thống phòng không. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng được cho đã yêu cầu Bộ trưởng Hegseth giải thích rõ vấn đề này.

Phía Washington Post nhận định cuộc họp ở Trại David là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Trump những ngày gần đây chưa phê duyệt thêm các đợt không kích quy mô lớn nhắm vào Iran, do lo ngại ảnh hưởng tới năng lực tác chiến của quân đội Mỹ.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Trump ngày 5/8 đã bác bỏ mọi thông tin cho rằng kho dự trữ tên lửa của Lầu Năm Góc đang ở mức thấp, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn đạn dược.

"Chúng tôi có số lượng đạn dược rất lớn, đặc biệt đối với một số chủng loại nhất định. Bên cạnh đó, chúng tôi có một lượng lớn đạn dược đang được sản xuất và sẵn sàng chuyển về Mỹ khi cần thiết", ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo những người cố tình rò rỉ thông tin của chính phủ cho truyền thông sẽ phải đối mặt với các án tù dài hạn.