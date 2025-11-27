Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. Ảnh: EFE/EPA

Theo BBC, Dan Driscoll, 39 tuổi, Bộ trưởng Lục quân Mỹ trẻ nhất từ trước tới nay thường được gọi là "anh chàng máy bay không người lái" của Tổng thống Trump vì luôn ủng hộ các công nghệ chiến đấu mới nổi. Cho đến gần đây, ông Driscoll chủ yếu được biết đến trong các cuộc thảo luận về ngân sách, vật tư và các vấn đề nhân sự trong quân chủng lớn nhất của quân đội Mỹ.

Ông Driscoll dường như không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới Nga và Ukraine cũng như trong ngoại giao quốc tế và chưa bao giờ giữ vị trí nào ở bộ máy hành chính công quyền.

Vậy nhân vật ngày càng nổi bật trong chính quyền Trump này là ai?

Đồng minh thân cận của Phó Tổng thống JD Vance

Chính mối quan hệ của ông Driscoll với Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm JD Vance đã đưa ông vào quỹ đạo của Tổng thống Trump.

Là bạn của ông Vance, trước khi gia nhập quân đội, ông Driscoll học tại một trường đại học công lập, sau đó lấy bằng luật tại Đại học Yale danh tiếng. Cả hai người đều làm việc trong lĩnh vực tài chính sau khi tốt nghiệp.

Trong sự nghiệp quân sự của mình, ông Driscoll trở thành sĩ quan vào năm 2007, chỉ huy một trung đội kỵ binh và được điều động đến Iraq trong vài tháng vào năm 2009.

Ông đã kể lại chuyện gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm thông qua một nhóm sinh viên là cựu chiến binh tại trường luật. Trong thời gian đó, ông Vance đã trấn an các tân sinh viên rằng ban đầu họ sẽ cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này nhưng sẽ học tập tốt sau vài tháng. Không lâu sau, ông Vance trở thành bạn và người cố vấn cho ông Driscoll.

Sau khi ông Trump nắm quyền trở lại, ông Driscoll nhanh chóng được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Lục quân. Tầm ảnh hưởng của ông Driscoll được mở rộng sau khi trở thành nhân vật chủ chốt trong việc Tổng thống Trump triển khai Vệ binh Quốc gia đến các thành phố của Mỹ. Sau đó, ông cũng đảm nhận vai trò quyền giám đốc Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ.

Tổng thống Ukraine và Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Ảnh: PA Media

Chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine

Ông Driscoll thường xuyên nói về cuộc xung đột Nga - Ukraine, chỉ ra rằng máy bay không người lái (UAV) của Kiev là một công nghệ tương đối rẻ, được sản xuất hàng loạt và rất hữu ích cho chiến đấu.

Tuy nhiên, sau khi được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Lục quân Mỹ, ban đầu ông dường như không tham gia vào các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Thay vào đó, ông Trump đang dựa vào đặc phái viên Steve Witkoff để xây dựng kế hoạch ngừng bắn.

Khi các chi tiết về bản kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ và Nga soạn thảo bị rò rỉ vào tuần trước, Ukraine ngay lập tức bày tỏ lo ngại về một số điểm chính và các đồng minh châu Âu của nước này cũng có động thái tương tự.

Sau đó, ông Driscoll đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine cùng với các nhân vật cấp cao khác của Lầu Năm Góc. Đây là phái đoàn quân sự cấp cao nhất của Mỹ tới Kiev kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng Một. Theo một phát ngôn viên của Lục quân Mỹ, mục đích của chuyến thăm là gặp gỡ các quan chức Ukraine và thảo luận về những nỗ lực chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Driscoll đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và sau đó được tiếp đón tại dinh thự của Đại sứ Mỹ. Trong những ngày tiếp theo, cùng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, phái viên Witkoff và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner, ông Driscoll đã tham gia nhiều cuộc thảo luận hơn với các quan chức Ukraine tại Geneva và giúp xây dựng một "khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện". Tiếp đó, ông hội đàm với các quan chức Nga tại Abu Dhabi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Trump thông báo, trong nỗ lực hoàn thiện kế hoạch hòa bình, ông đã chỉ đạo đặc phái viên Witkoff gặp Tổng thống Nga Putin tại Moscow và ông Driscoll sẽ gặp phía Ukraine.

Hướng đi trong tương lai

Khi đề cử ông Driscoll làm Bộ trưởng Lục quân, Tổng thống Trump đánh giá, quan chức này có "sự kết hợp mạnh mẽ giữa kinh nghiệm để trở thành một người phá vỡ và tác nhân thay đổi".

Một số người ở Washington đang tự hỏi liệu những phẩm chất đó và sự xuất hiện gần đây của ông Driscoll trên trường quốc tế có đồng nghĩa với việc một ngày nào đó ông có thể thay thế Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hay không, nếu ông Hegseth rút khỏi vị trí hiện nay.

Theo giới quan sát, ông Driscoll cũng có khả năng đảm nhận vai trò đàm phán với Ukraine khi đặc phái viên của Tổng thống Trump tại nước này, Keith Kellogg, rời đi vào tháng Một.

Vài ngày trước khi lên đường đến Ukraine, ông Driscoll mô tả với báo The Conversation về cách ông hình dung ra tương lai gần, khi "mỗi lính bộ binh... sẽ mang theo một UAV vào trận chiến" và binh lính sẽ dựa vào trí tuệ nhân tạo vì bộ não con người sẽ không thể theo kịp tốc độ hành động nữa.