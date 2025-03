Hôm nay, đoàn cứu hộ Bộ Quốc phòng với 80 cán bộ, chiến sĩ và đoàn cứu hộ Bộ Công an với 25 cán bộ, chiến sĩ đã lên đường sang Myanmar. Đoàn cứu hộ Bộ Quốc phòng gồm: Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật với 30 người; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh với 30 người; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ; Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 người. Tổng chỉ huy lực lượng là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn. Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm trưởng đoàn; 2 cán bộ đối ngoại và phiên dịch, 1 bác sỹ, 22 cán bộ chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ và các phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ.