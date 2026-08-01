Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình triển khai công tác đối ngoại tại địa bàn, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cho biết các cơ quan đại diện luôn quán triệt đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, quyết tâm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trước các chuyển động nhanh chóng, phức tạp của môi trường quốc tế.

Các đại sứ bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sát sao đối với công tác đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao cấp cao, ngoại giao nguyên thủ, trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: năm đầu triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đất nước đang tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đánh giá về tình hình hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội nếu biết chủ động nắm bắt.

Mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược của ta rộng nhất từ trước đến nay, bao phủ hầu hết các trung tâm lớn, tham gia phần lớn các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Do đó vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để chuyển hóa quan hệ thành nguồn lực phát triển thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò là đại diện toàn diện của quốc gia, không chỉ của ngành ngoại giao. Các trưởng cơ quan đại diện cần đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, nắm rõ tình hình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong khuôn khổ đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các trưởng cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó cần nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội 14, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn, công nghệ.

Các trưởng cơ quan đại diện có nhiệm vụ kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt với các chương trình phát triển trong nước; xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt trong các ngành công nghệ then chốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước trong công tác bảo hộ công dân, chủ động cảnh báo sớm để phòng ngừa từ gốc.

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo các Nghị quyết, quy định mới của Đảng.

Chia sẻ những khó khăn của các cán bộ công tác ở nước ngoài khi phải xa nhà, xa gia đình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng của các trưởng cơ quan đại diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã giao các cơ quan liên quan rà soát chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện, nhất là ở địa bàn khó khăn, kế hoạch nâng cấp trụ sở và bảo đảm an ninh, an toàn, bảo đảm điều kiện công tác cho cán bộ.

Sau hội nghị, trưởng cơ quan đại diện trở lại địa bàn với một tâm thế mới, chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và xác định rõ phía sau mình là một quốc gia đang chuyển mình, mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội cho người dân trong nước.