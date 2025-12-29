Phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước, khi 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu 8%, có sự đóng góp quan trọng, trực tiếp của ngành Nội vụ.

Theo ông, năm 2025 ghi dấu ấn toàn diện trên mọi mặt công tác, với 7 kết quả, thành tựu nổi bật của ngành Nội vụ.

Dấu ấn đầu tiên là việc tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Nền hành chính nhà nước đã có diện mạo mới, tinh gọn hơn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Để bảo đảm cơ sở pháp lý cho quá trình này, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 19 đề án; trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 6 luật, 48 nghị quyết. Đây là khối lượng lớn nhất trong các năm của nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: VP

Thứ hai, ngành Nội vụ tập trung xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, thống nhất, lấy vị trí việc làm làm trung tâm. Với tư duy đổi mới, đột phá, nền công vụ từng bước được xây dựng theo hướng năng động, trách nhiệm và hiệu quả.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua, trong đó quản lý theo vị trí việc làm trở thành trụ cột. Các khâu tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đều gắn với hiệu quả công việc, đồng thời mở ra cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, liên thông khu vực công - tư.

Cùng với đó, các nghị định về công vụ, công chức được ban hành với nhiều đổi mới căn bản, đặc biệt là đổi mới toàn diện công tác đánh giá đội ngũ.

Thứ ba, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ đã tham mưu đổi mới phương thức đo lường, đánh giá cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Cách làm này vừa tạo động lực, vừa tạo áp lực để các cơ quan hành chính không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp.

Điểm nhấn thứ tư là công tác chăm lo người có công với cách mạng, qua đó lan tỏa sâu rộng phong trào “đền ơn đáp nghĩa”.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu người tham gia kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học.

Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” ngày càng trở thành giá trị văn hóa tri ân bền vững, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thứ năm, ngành Nội vụ đã tham mưu nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về lao động, việc làm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế.

Thị trường lao động từng bước được xây dựng theo hướng hiện đại, linh hoạt, hội nhập; quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được bảo đảm. Công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt nhiều kết quả tích cực...

Thứ sáu, ngành Nội vụ từng bước hoàn thiện chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo hướng thực tiễn, khả thi.

Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, đồng thời triển khai bảo hiểm xã hội như trụ cột của hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, bao trùm, bền vững, góp phần ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối cùng, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy toàn dân đoàn kết, chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển.

Nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu rộng như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”, “450 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”… đã tạo nguồn lực tinh thần to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần sớm tháo gỡ, nhất là trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành Nội vụ. Toàn ngành cần quyết tâm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, nâng cao năng lực dự báo, chủ động tham mưu từ sớm, từ xa, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng tăng trưởng cao.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, qua đó tinh gọn bộ máy Chính phủ khóa 15 còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Việc sắp xếp cơ quan chuyên môn ở địa phương được đẩy mạnh, giảm 709 cơ quan cấp tỉnh và 8.289 cơ quan cấp huyện. Đến nay, cả nước đã thành lập 467 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã. Cùng với đó, Bộ hoàn thiện chế độ, chính sách khi tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm tính nhân văn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ đã chủ trì xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật và thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố.