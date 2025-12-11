Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dự và chủ trì hội nghị.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu yêu cầu mà nghị quyết đã đề ra.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Ảnh: TTXVN

Có thời điểm trong nhiệm kỳ, cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn, lo lắng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có được tiếp tục hay là chững lại, trùng xuống. Tuy nhiên, những kết quả cụ thể đã khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chững lại mà còn có bước tiến mạnh đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Trong đó, công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng. Qua các vụ án, vụ việc đã vạch mặt, chỉ tên đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực, nhất là sự câu kết hình thành các nhóm lợi ích để trục lợi, đã thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước.

Nhiều vụ án đã thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt. Một số vụ án điều tra truy tố xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn, phân hóa, xử lý các đối tượng vi phạm bảo đảm vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Người bị xử lý tâm phục, khẩu phục.

Trong nhiệm kỳ vừa qua đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý (có cả một số nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước) trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ kể cả đương chức và nghỉ hưu.

Chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình với các bài học nêu trong báo cáo tổng kết, Tổng Bí thư đã khái quát thành 10 chữ dễ nhớ, dễ thực hiện. Đó là: "Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá".

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là "giặc nội xâm" đe dọa sự trong sạch của đảng, sự tồn vong của chế độ. Đây là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi con người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kiên trì, liên tục.

Trong giai đoạn tới, nhiều công trình dự án lớn sẽ được triển khai, nhiều chủ trương chính sách mới được áp dụng với cơ chế "thông thoáng" hơn để phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những mặt tích cực sẽ tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Vì vậy, Tổng Bí thư lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, không được thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với quyết tâm chính trị cao nhất từ trung ương đến cơ sở. Từ đó, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nêu rõ 3 yêu cầu chung: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết; xử lý nghiêm nhưng nhân văn, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lẽ chung, không để "sợ sai, sợ trách nhiệm," cản trở sự phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý đến việc chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, là trọng tâm, phát huy vai trò, tính chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng và sự giám sát của nhân dân để đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chi bộ.

Không ai được phép vượt quá lằn ranh đỏ

Về nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để "không thể" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương ở từng chi bộ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong mọi lĩnh vực, quyền lực càng cao thì giám sát phải càng chặt chẽ, xóa bỏ triệt để cơ chế xin cho, bịt kín những "kẽ hở," không để "lợi ích nhóm" cài cắm, thao túng trong các cơ chế chính sách, quy hoạch, các văn bản pháp luật...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu kiên trì tuyên truyền giáo dục và thực hành văn hóa liêm chính và thúc đẩy các điều kiện bảo đảm để cán bộ, đảng viên "không cần," "không muốn" tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Giáo dục liêm chính phải trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tự nguyện như "cơm ăn, nước uống, áo mặc hằng ngày" và trở thành nội dung yêu cầu bắt buộc của tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Tổng Bí thư lưu ý phải xây dựng chiến lược, hành động quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với ba trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính, nền công vụ liêm chính, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính.

Tổng Bí thư yêu cầu sớm cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, đảng viên không cần tham nhũng, tiêu cực và phải tăng cường cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư gợi mở việc tiếp tục xu thế chủ động tiến công phát hiện và xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ," "bất vị thân" không ai được phép vượt quá "lằn ranh đỏ."

Tổng Bí thư chỉ rõ 3 đột phá: phải đột phá về thể chế, đột phá về công tác cán bộ, đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ đảng viên hãy gương mẫu tự soi, tự sửa, rèn luyện liêm chính. Mỗi cơ quan hãy xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, kỷ luật. Mỗi người dân hãy tiếp tục đồng hành, giám sát và góp sức vào công cuộc quan trọng này.