Tổng Bí thư khẳng định, sự hiện diện của đoàn là minh chứng sinh động của quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Tròn 80 năm kể từ ngày 2/9 và gần 40 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam sẵn sàng đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, phát triển thịnh vượng, hiện thực hóa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên chặng đường xây dựng và phát triển, Việt Nam luôn trân trọng sự gắn bó, hỗ trợ của Đảng CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia. Việt Nam cũng hết sức coi trọng quan hệ gắn bó, lâu bền với Campuchia cũng như quan hệ Việt Nam - Campuchia - Lào.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh của Việt Nam, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hun Sen cho biết đây là cuộc gặp lần thứ tư với Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ đầu năm đến nay; ngoài ra lãnh đạo cấp cao khác của hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi. Điều đó phản ánh quan hệ ngày càng tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Hai lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp quan hệ hai nước và nhất trí triển khai hiệu quả các kết luận của các cuộc gặp cấp cao.

Hai nước kiên trì nguyên tắc không để bất cứ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lợi ích của nước kia; tích cực trao đổi, khẩn trương hoàn thành phân giới cắm mốc 16% đường biên giới đất liền; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới…

Hai bên nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó thúc đẩy, tạo điều kiện cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, tăng cường hoạt động qua lại của cư dân khu vực biên giới.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước phát triển mạnh mẽ; kim ngạch thương mại đạt hơn 10 tỷ USD trong năm 2024 và sẽ sớm đạt 20 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và các dự án đầu tư góp phần cải thiện đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội Campuchia...

Hai lãnh đạo trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Chủ tịch Hun Sen chia sẻ về tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia, trong đó hai bên đã tổ chức các cuộc họp Ủy ban biên giới khu vực, Ủy ban biên giới chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực hai bên đạt được và cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân hai nước mà còn góp phần củng cố môi trường phát triển chung của cả khu vực.

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

Diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sẽ là những hình ảnh đẹp về đoàn kết

Trong khi đó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết những người lính Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ là những hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, đồng hành của nhân dân Campuchia với nhân dân Việt Nam.

Trên chặng đường phát triển, Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất là những người anh em láng giềng Campuchia và Lào...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định ngày độc lập cách đây 80 năm không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn động lực thúc đẩy các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Campuchia và Lào, đứng lên đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Hun Sen cảm ơn Việt Nam giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Những gì Campuchia có được hôm nay không thể tách rời sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam, nhất là sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam. Đây là chân lý lịch sử mà không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc.

Hai bên vui mừng và đánh giá cao trước những thành tựu phát triển quan hệ hai nước. Hợp tác Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hai nước tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký.

Hai bên cũng tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của cơ quan lập pháp một cách hiệu quả, nhất là trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật.