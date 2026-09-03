Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Aktuaalne kaamera của đài ETV, ông Pevkur cho biết: "Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, tất nhiên tôi phải thừa nhận mình chịu trách nhiệm về toàn bộ lĩnh vực thuộc quyền quản lý của bộ. Nếu mọi người đang chờ đợi một câu trả lời dứt khoát thì tất nhiên, một nhà lãnh đạo cần có cả lòng can đảm lẫn tầm vóc để gánh vác trách nhiệm chính trị, ngay cả khi không có lỗi trực tiếp của cá nhân. Tôi sẽ nhận trách nhiệm đó và thủ tướng sẽ phải tìm một bộ trưởng quốc phòng mới”.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur. Ảnh: LETA

Theo ông Pevkur, các kết luận từ cuộc kiểm toán nhà nước đối với hoạt động của Lực lượng quốc phòng Estonia và Trung tâm Đầu tư quốc phòng Estonia (RKIK) đủ nghiêm trọng để đặt ra vấn đề về trách nhiệm chính trị.

Quan chức này cho biết ông sẽ bàn giao chức vụ cho người kế nhiệm vào thời điểm thuận tiện cho thủ tướng, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng những hành động của mình là đúng đắn nhằm tăng cường an ninh cho Estonia.

Ông Pevkur đã lãnh đạo Bộ Quốc phòng Estonia từ năm 2022. Ông đưa ra thông báo từ chức sau khi có thông tin cho rằng Estonia đã cố gắng mua đạn pháo cho Ukraine và đã thanh toán trước tổng cộng 70 triệu Euro cho các công ty Ấn Độ, những đơn vị chưa từng bán bất kỳ lô đạn dược nào trước đó.

Theo Magnus-Valdemar Saar, cựu lãnh đạo RKIK, không có quyết định quan trọng nào được đưa ra mà thiếu sự phê duyệt của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ngoài Bộ trưởng Pevkur, cựu Thư ký thường trực Kusti Salm và Thư ký thường trực đương nhiệm Kaimo Kuusk cũng đã được thông báo về các chi tiết của hợp đồng.

Ông Pevkur thừa nhận bản thân thực sự đã không đọc các hợp đồng nói trên, nhưng xác nhận RKIK đã cung cấp tài liệu cho ông.

Trước đó, một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Estonia (Riigikogu) đã tổ chức các phiên điều trần sau khi Văn phòng Kiểm toán quốc gia công bố báo cáo tổng hợp, trong đó chỉ ra những vấn đề mang tính hệ thống và sự thiếu minh bạch trong công tác kế toán của ngành quốc phòng.

Sau khi báo cáo được công bố, trưởng nhóm nghị sĩ đảng Estonia 200, lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội và lãnh đạo đảng Isamaa đã công khai kêu gọi ông Pevkur từ chức.

Thủ tướng Kristen Michal đã triệu tập cuộc họp nội các Estonia vào sáng nay (3/9) để tiếp nhận báo cáo từ Tổng kiểm toán nhà nước, đồng thời lưu ý rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng không có sai phạm cá nhân trực tiếp không đồng nghĩa quan chức này không phải gánh vác trách nhiệm chính trị.