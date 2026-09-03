Na Uy bắt giữ tàu Molchanov của Nga. Ảnh: Naftogaz

Theo báo Kyiv Independent, nhà chức trách Na Uy tuyên bố việc bắt giữ tàu nhằm đảm bảo Nga thực hiện các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng, xác nhận thông tin trước đó do Naftogaz công bố.

Naftogaz đã theo đuổi các thủ tục pháp lý chống lại Nga từ năm 2016 để yêu cầu bồi thường cho những tài sản của công ty bị Moscow tịch thu sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crưm vào năm 2014.

Một hội đồng trọng tài tại The Hague, Hà Lan hồi tháng 4/2023 đã yêu cầu Nga trả cho Naftogaz 4,22 tỷ USD, cộng lãi và chi phí pháp lý để bồi thường cho các tài sản bị tịch thu tại Crưm. Tuy nhiên, Moscow chưa thực hiện phán quyết này.

Naftogaz cho biết lệnh bắt giữ tàu được tòa án quận Nord-Troms và Senja ban hành ngày 31/8. Con tàu mang tên Giáo sư Molchanov, thuộc sở hữu của Nga và được sử dụng cho các chuyến du lịch thám hiểm thương mại, trong đó có các hành trình tới quần đảo Svalbard của Na Uy.

Quyền Tổng giám đốc Naftogaz Sergii Fedorenko nói: “Nga không thể trốn tránh trách nhiệm chỉ đơn giản bằng cách từ chối tuân thủ phán quyết của trọng tài quốc tế”. Theo lệnh của tòa, con tàu không được phép rời khỏi vị trí hiện tại. Thống đốc Svalbard có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn con tàu di chuyển.

Văn phòng Thống đốc Svalbard cho hay con tàu đã bị bắt hôm 2/9 và sẽ bị giữ lại tại hòn đảo Bắc Cực này cho đến khi tòa án có quyết định khác.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm các tài sản của Nga trên khắp thế giới cho đến khi khoản bồi thường cho Naftogaz và các công ty khác thuộc tập đoàn Naftogaz được thanh toán đầy đủ", Naftogaz nhấn mạnh.

Naftogaz cho biết công ty đang phối hợp thực thi phán quyết tại nhiều khu vực pháp lý, trong đó có Mỹ, Pháp, Anh và Phần Lan, nơi các tài sản của Nga đã bị phong tỏa. Nga đang kháng cáo quá trình trên với lập luận không được thông báo về vụ việc.