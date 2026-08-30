Theo đài CNN, vụ tấn công của UAV Nga tại quận Bucha, gần Kiev diễn ra hôm 29/8, trong bối cảnh các lực lượng Moscow liên tục thực hiện các vụ tập kích đường không vào các mục tiêu ở nước láng giềng. Tuy nhiên, chính việc kho đạn bị đánh trúng đã dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Vụ tấn công của UAV Nga vào kho đạn dược của Ukraine tại quận Bucha, gần Kiev đã gây cháy nổ lớn và thương vong nghiêm trọng. Video: CNN

Các video và hình ảnh do người dân địa phương chia sẻ cho thấy nhiều tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những bức tường trơ ​​trọi và mặt đất cháy sém.

Tymur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Kiev cho biết tính đến chiều 29/8, đã có 37 người thiệt mạng và con số này có thể còn tăng thêm. Điều này biến vụ việc thành một trong những thảm kịch đẫm máu nhất tại Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hơn 4 năm trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm khi để vật liệu nổ như đạn pháo, mìn và các loại đạn dược khác được lưu trữ quá gần nhà dân.

"Đây là một tình huống kinh hoàng và đã có sự tắc trách tồi tệ từ phía những người lưu trữ vật liệu nổ ngay sát khu dân cư", Tổng thống Ukraine tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng một cuộc điều tra hình sự về vụ việc đang được tiến hành.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân Nga

Báo Kyiv Independent đưa tin quân Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu lớn tại vùng Leningrad, tây bắc Nga và một căn cứ không quân của Moscow ở vùng Krasnodar trong đêm 30/8.

Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko xác nhận đã có báo cáo về việc "một UAV rơi gần nhà máy lọc dầu ở huyện Kirishi, gây ra hỏa hoạn". Quan chức này cho biết thêm các lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ 42 UAV thù địch.

Trong khi đó, các nhân chứng kể đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn khi một căn cứ không quân tại thị trấn Yeysk thuộc vùng Krasnodar của Nga bị tấn công.

Theo báo Kyiv Independent, Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga cũng như tại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Trước đó, vào đêm 29/8, quân Ukraine đã tập kích một nhà kho thuộc sở hữu của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Ozon tại thành phố Rostov-on-Don, thủ phủ vùng biên giới Rostov, miền nam Nga. Nhiều địa điểm khác vùng Rostov cũng bị các lực lượng Kiev nhắm mục tiêu trong thời gian qua.