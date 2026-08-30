Theo đài RT, các vụ việc xảy ra vào đầu tuần này tại khu vực gần cảng Tuapse của Nga. Hôm 26/8, tàu chở hàng Lider Bordo Mavi đã bị ít nhất 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tập kích, khiến 5 thuyền viên bị thương và con tàu bốc cháy.

Ngày hôm sau, một tàu khác là Lider Kocatepe đã được điều động đến hỗ trợ tàu Lider Bordo Mavi. Trên đường đi, tàu này cũng bị UAV tấn công, bị hư hại và buộc phải quay trở lại cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu chở hàng Lider Bordo Mavi khi neo đậu tại cảng. Ảnh: Marine Traffic

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập ông Naryman Dzhelialov, Đại sứ Ukraine tại Ankara hôm 29/8. Trong cuộc gặp, các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ lo ngại về các vụ việc trên cũng như vấn đề an toàn hàng hải trên Biển Đen.

"Trong buổi làm việc, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, hoạt động hàng hải và môi trường trên Biển Đen", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông tin.

Theo truyền thông Nga, trong những tuần gần đây, các lực lượng Kiev đã gia tăng tấn công vào những tàu đang di chuyển đến và đi từ các cảng của Nga, đồng thời liên tục tập kích các tàu có liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow đã tiến hành chiến dịch đáp trả nhằm vào các tàu thuyền có liên hệ với quân đội Ukraine, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động tại các cảng Biển Đen của nước láng giềng và thực tế làm tê liệt hoàn toàn giao thông đường biển. Các cuộc tấn công đáp trả này được cho cũng ảnh hưởng đến những tàu có liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tình trạng trên và kêu gọi cả hai bên chấm dứt các cuộc tấn công đang diễn ra. Đầu tháng 8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã kêu gọi tạm dừng các vụ tập kích như vậy.

"Xung đột đã lan rộng ra toàn bộ khu vực Biển Đen", ông Fidan phát biểu vào thời điểm đó, cho rằng cả Moscow và Kiev đều đang "tấn công mọi tàu thương mại mà không có sự phân biệt”.