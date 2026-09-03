Đài RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/9 cho biết các UAV Geran-4 Seeker đã đánh trúng trung tâm hậu cần Chaika ở vùng Kiev, nơi được sử dụng để lưu trữ và phân phối linh kiện cho các loại UAV tầm trung và tầm xa của quân Ukraine. Rạng sáng 2/9, các lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào một nhà máy sản xuất thiết bị không người lái hải quân, các kho bãi và bể chứa nhiên liệu cung cấp cho quân đội Ukraine tại vùng Odessa.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV Geran-4 Seeker còn tập kích một trung tâm hậu cần của nhà sản xuất vũ khí Fire Point tại Vishnevoe, ngoại ô Kiev. Fire Point là đơn vị chế tạo các mẫu UAV FP-1 và FP-2, vốn được quân Ukraine sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhắm vào Nga.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Một cuộc tấn công khác bằng UAV Geran-4 đã nhắm vào cơ sở hậu cần của công ty hàng không vũ trụ Stellar Jet gần Vishnevoe.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Các chuyên gia cho hay Geran-4 Seeker là phiên bản cải tiến, sử dụng động cơ phản lực của dòng UAV cảm tử cánh chữ V do Nga chế tạo. Cải tiến này giúp UAV đạt tốc độ cao hơn và khiến việc đánh chặn nó trở nên khó khăn hơn so với các biến thể trước đó.

Theo RT, quân Nga không ngừng tấn công các địa điểm kho bãi và cung ứng trên khắp khu vực Kiev và Odessa suốt ngày 2/9. Trong một thông báo sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 2 tàu chở hàng tiếp tế cho quân đội Ukraine cũng bị đánh trúng tại Biển Đen và cảng Chernomorsk.

Moscow đã đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine nhằm đáp trả việc các lực lượng Kiev liên tục bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng và các kho hàng thương mại điện tử của Nga trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/9 đã cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng chiến dịch sử dụng UAV của Kiev sẽ chấm dứt "những ngày an toàn" trên bầu trời Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án phát biểu trên của nhà lãnh đạo Ukraine, đồng thời nhấn mạnh "không có chuyện đàm phán” với chính quyền Zelensky. Ông Putin cũng khuyến cáo nếu các lời đe dọa của Kiev dẫn đến bất kỳ thảm kịch nào, Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ.