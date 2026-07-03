Theo hãng tin WANA, ông Gharibabadi có phát biểu trên nhằm đáp trả thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc họ đã khởi xướng một cuộc đối thoại an ninh khu vực tại Bahrain, quy tụ các đại diện quân sự từ 12 nước tham gia.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 2/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho hay: “Eo biển Hormuz được định nghĩa theo thẩm quyền của Iran, không phải của CENTCOM”.

Ông Gharibabadi nhấn mạnh một cuộc họp quân sự ở Bahrain không thể thiết lập trật tự pháp lý hoặc an ninh cho vùng Vịnh Ba Tư. Quan chức ngoại giao Iran lập luận rằng an ninh khu vực sẽ đạt được thông qua việc chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài, việc Mỹ rút khỏi khu vực, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia trong vùng và chấp nhận thực tế địa chính trị mới, “chứ không phải dưới sự bảo trợ quân sự của Mỹ”.

Ngược lại, Mỹ lâu nay quả quyết nước này muốn đảm bảo các tàu thuyền được đi lại tự do vĩnh viễn qua eo biển Hormuz và không bị Iran thu phí. Giới chức Mỹ cáo buộc Iran đe dọa nền kinh tế toàn cầu bằng cách làm gián đoạn hoạt động hàng hải qua tuyến đường biển chiến lược này, đồng thời cảnh báo sự kiên nhẫn của Washington “không phải là vô hạn”.

Phát biểu tại một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 2/7, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Waltz nói Tehran đã ngăn chặn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bất kể hàng hóa hay điểm đến của chúng, làm “ảnh hưởng đến các chuyến hàng lương thực, viện trợ và nhiên liệu”.

“Chúng tôi đã nói với Iran rằng việc đóng cửa các tuyến đường thủy quốc tế là không thể chấp nhận được và không được coi là tự vệ”, ông Waltz cho biết.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Elizabeth Spehar khuyến cáo việc leo thang quân sự trở lại giữa Mỹ và Iran có thể gây ra “hậu quả thảm khốc” cho khu vực, an ninh quốc tế và nền kinh tế toàn cầu. Bà Spehar lưu ý các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp diễn tại Doha, Qatar và kêu gọi tất cả các bên duy trì lệnh ngừng bắn.